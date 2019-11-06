Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı! Bu besinden uzak durun!

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz besinler nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:37
PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.