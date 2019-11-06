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bozduğu ortaya çıktı! Bu besinden uzak durun!

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:37
Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı! Bu besinden uzak durun!

PATLAMIŞ MISIR

, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

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Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı! Bu besinden uzak durun!
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