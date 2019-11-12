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En sinsi hastalığı; silikozis…

Sık sık tercih ettiğimiz kot pantolonlarının başkalarının hayatını kararttığını hatta bazen yaşamdan koparttığını biliyor muydunuz? Bunun sebebi ise kot pantolonu taşlama başta olmak üzere birçok iş kolunda çalışan insanların maruz kaldığı silikozis maddesidir. Binlerce kişinin uzun yıllar boyunca bu maddeyi soluyarak aslında hayatlarını tehlike attığını vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kanan Abbaslı, silikozis hastalığının bilinmeyen yüzünü anlatıyor.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 15:49
En sinsi solunum yolu hastalığı; silikozis…

SİLİKOZİS HASTALIĞI NEDİR?

Bir meslek hastalığı olan silikozis, doğada kristal veya kristal olmayan formda bulunan silika mineralinin çeşitli işlemlere tabi tutulduğu sırada toz olarak yutulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

Silika içeren maddelere; kesme, yontma, delme, kırma gibi işlemler uygulanması sonucunda toz haline gelen materyalin solunmasıyla sağlık için çok ciddi bir tehlike oluşturan , özellikle de akciğerlerde ciddi tahribata yol açar. Çünkü solunan toz akciğerlere ulaşarak yapışır. Çok sık görülen hastalıklarının başında gelen silikozis, çok az belirti vererek sinsi bir şekilde ilerler. Bu durum hastalığın teşhisini zorlaştırdığı gibi hayati tehlikelere de yol açar.

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En sinsi solunum yolu hastalığı; silikozis…
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