En sinsi solunum yolu hastalığı; silikozis…

SİLİKOZİS HASTALIĞI NEDİR?

Bir meslek hastalığı olan silikozis, doğada kristal veya kristal olmayan formda bulunan silika mineralinin çeşitli işlemlere tabi tutulduğu sırada toz olarak yutulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

Silika içeren maddelere; kesme, yontma, delme, kırma gibi işlemler uygulanması sonucunda toz haline gelen materyalin solunmasıyla sağlık için çok ciddi bir tehlike oluşturan silikozis hastalığı, özellikle de akciğerlerde ciddi tahribata yol açar. Çünkü solunan toz akciğerlere ulaşarak yapışır. Çok sık görülen solunum yolu hastalıklarının başında gelen silikozis, çok az belirti vererek sinsi bir şekilde ilerler. Bu durum hastalığın teşhisini zorlaştırdığı gibi hayati tehlikelere de yol açar.