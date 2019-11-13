Yeni ölümcül tehlike 'Siyanür'

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, son dönemde intihar amacıyla kullanılan 'siyanür' hakkında hayati açıklamalarda bulundu. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde siyanür kullanarak intihar edenlerin sayısı arttı.

"ÇOK KUVVETLİ BİR ZEHİR OLMASI NEDENİYLE ESER MİKTARDA ALIMINDA BİLE ÖLDÜRÜCÜDÜR"

Siyanür konusuyla ilgili araştırma yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, önemli açıklamalarda bulundu. Siyanürün nerelerde kullanıldığını ve çok zehirli bir madde olduğunu vurgulayan Çalışır, "Önce İstanbul'da akabinde Antalya' da iki aile siyanür içerek intihar etmiştir. Bu trajik olayların meydana gelmesinde intihar aracı olarak siyanürün kullanılması gözleri serbestçe alımı satımı yapılan bu kimyasal maddeye çevirmiştir. Çok kuvvetli bir zehir olması nedeniyle eser miktarda alımında bile öldürücüdür" dedi.