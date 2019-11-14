Anemi hastalığı nedir? (Kansızlık Hastalığı) Anemi çeşitleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Halk arasında kansızlık hastalığı diye bilinen aneminin, Aplestik anemi, orak hücreli anemi gibi birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Doğumsal bir hastalık olmayıp vücutta olması için birden fazla nedeni vardır. Vücuttaki demir eksikliği, beslenme yetersizliği ve bir takım mide bağırsak problemlerinden dolayı vücutta görülen anemiyi kontrol altına almak oldukça kolaydır. Teşhis konulması zor olmayan bir rahatsızlık olan anemi travma ve iç kanama gibi nedenlerle de vücutta görülebilir. Peki, anemi nedir? Anemi çeşitleri ve belirtileri nelerdir? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

ANEMİ NEDİR? ANEMİ ÇEŞİTLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemi belirtileri;

Halk arasında bilinen adıyla kansızlığın birden fazla belirtisi bulunmaktadır. Bunları tek tek sizler için sıraladık;

Halsizlik

Baş dönmesi

Çarpıntı

Dudakta çatlaklar

Konsantrasyon bozukluğu

Üşüme

Kulak çınlaması

Unutkanlık

Anemi tanısı nasıl konulur?

Her yaş grubu ve her toplumda görülen anemi rahatsızlığı oldukça sık görülür. Doktorunuz tarafından yapılacak kontrollerin ardından teşhisi koyulabilecek olan aneminin buna göre bir tedavi süreci oluşturulur. Aneminin tipi ve seviyesinin öğrenilebilmesi için kan testleri yapılır. Yine aneminin bir başka kronik rahatsızlığın nedeni olduğu düşünülürse o hastalığın üzerine gidilebilir. Peki, anemi tedavi yöntemleri nelerdir?

Anemi tedavi yöntemleri

Aneminin türü, seyrine göre değişkenlik gösteren anemi tedavisinde temel hedef, hastalığı tamamen ortadan kaldıracak çözümü bulmaktır. Anemi tedavileri ilgili durumun tipine, nedenine ve ağırlığına bağlıdır. Tedavide beslenme değişiklikleri, takviyeler (destek vitamin ve mineraller), ilaçlar veya işlemler yer alır.

Tedavinin Amaçları

Tedavide amaç kanınızın taşıyabileceği oksijen miktarını artırmaktır. Bu da alyuvarların sayısını ve/veya hemoglobin düzeylerini artırarak yapılır. (Hemoglobin, vücuda oksijen taşıyan ve alyuvarlarda bulunan demirden zengin proteindir.)

Tedavide diğer bir amaç, aneminin altında yatan nedeni ya da durumu tedavi etmektir.

ANEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemi belirtileri, aneminin türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer ki anemi rahatsızlığından şüpheleniyorsanız. Öncelikle belirtileri okuyup bu belirtilerin siz de olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Daha sonra ise, belirtiler doğrultusunda hemen doktorunuza gidip kontrol olmanız gerekir. Çünkü aneminin bir rahatsızlık olmasının yanında diğer hastalıkları tetikleyebileceği ve insan hayatı için tehlike arz edebileceğini unutmamak gerekir.

Öte yandan aneminin birçok çeşidi bulunmaktadır. İşte o çeşitler;

Anemi Türleri ve Nedenleri

Demir eksikliği anemisi: Dünya çapında en yaygın olan anemi türüdür. İnsan vücudunda demir eksikliğinden kaynaklıdır. Yeterince demir olmadan, vücudunuz kırmızı kan hücreleri için yeterli hemoglobini üretemez.

Vitamin Eksikliği Anemisi

Vücutta olması gerekenden az B12 vitamin bulunması durumun karşılaşılan anemi türüdür.

Orak Hücre Anemisi

Kalıtsal ve bazen ciddi durum kalıtsal bir hemolitik anemidir. Bu, kırmızı kan hücrelerini anormal hilal (orak) şekli almaya zorlayan kusurlu bir hemoglobin formundan kaynaklanır. Bu düzensiz kan hücreleri erken ölür ve sonuçta kronik bir alyuvar kıtlığı yaşanır.

Hemolitik Anemiler

Kırmızı kan hücrelerinin kemik iliğinden daha hızlı yok edildiğinde karşılaşılan anemi türüdür.

Aşırı Kansızlık

Vücutta yeterli seviyede kırmızı kan hücresi üretilemediğinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hayatı tehdit eden bir hastalık türüdür.