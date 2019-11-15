Potasyum siyanür nedir zararları nelerdir? Siyanür zehirlenmesi neden olur?

Bakırköy'de 3 kişinin öldüğü olayla ilgili siyanür şüphesi var mı? Fatih'te kardeşleriyle birlikte intihar eden Oya Yetişkin'in en yakın arkadaşına "Ben ölürsem onları da öldürürüm" dediği iddia edilmişti. Antalya'da internet üzerinden aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar eden Selim Şimşek'in de siyanürü nereden bulduğu uzun süre konuşulmuştu. Potasyum siyanür zehirlenmesi neden ve nasıl olur? Siyanür satılan yerlerin bulunması konusunda da emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY'DE SİYANÜR DEHŞETİ... 1'ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNDUĞU EVDE SİYANÜR KOKUSU! (15 KASIM 2019 CUMA)

SİYANÜR NEDİR? POTASYUM SİYANÜR ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek miktarda siyanür, vücudumuz için tehlike arz etmesine rağmen eser miktarda vücudumuzda ve çeşitli yiyeceklerin içinde bulunur. Vücutta depolanmaz, kanserojen değildir. Günümüzde en çok sigara dumanı ve yangınların dumanının solunması ile maruz kalınmaktadır. Siyanür kanda bulunan methemoglobin'e irreversible (geri dönüşümsüz) bir şekilde bağlanarak etkinlik gösterir. Bu özelliği kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksi'ye ve sonuçta hipoksik şok ve ölüme neden olur. Oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz. Vücut adeta oksijen havuzunda boğulur.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

POTASYUM SİYANÜR ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Potasyum siyanür zehirlenmesi etkisini çok hızlı bir şekilde kendini gösterir. Neredeyse anında solunduğunda veya mideye salındığında - birkaç dakika sonra gibi kısa zamanda . Deri ve mukoza siyanid sayesinde yavaşça emilir. Potasyum siyanür zehirlenmesi belirtileri, alınan doza ve zarara karşı kişisel duyarlılığa bağlıdır.

Siyanik potasyum, alındığında, toz ve çözelti buharlarının solunması ile zehirlidir; Ayrıca, özellikle hasar görmüşse cilde nüfuz edebilir. İnsanlar için ölümcül potasyum siyanid dozu, vücut ağırlığının 1.7 mg'ıdır. İlaç yüksek derecede toksik madde grubuna aittir, kullanımı tüm olası ciddiyetle kontrol edilir.

Siyanürün etkisi glikoz ile birlikte zayıflar. Çalışırken bu zehirle temas kurmak zorunda kalan laboratuar çalışanları, yanaklarının arkasında bir parça şeker tutarlar. Bu, yanlışlıkla kana giren toksinin mikroskobik dozlarını nötralize etmenize izin verir. Ayrıca, zehir tam olarak mideye daha yavaş emilir, bu da vücudun glikoz ve diğer bazı kan bileşikleriyle oksidasyon yoluyla zararlı etkilerini azaltmasını sağlar. Plazma litre başına yaklaşık 140 µg olan az miktarda siyanür iyonu kanda dolaşarak metabolizmanın doğal bir metabolitidir. Örneğin, B12 vitamin - siyanokobalaminin bir parçasıdır. Ve sigara içenlerin kanında iki kat daha fazladır.

Tedavide amaç zehirli maddenin zehirsiz başka bir metabolite çevrilmesidir. Bunun için öncelikle hastaya sodyum nitrit verilir. Bu madde methemoglobin'e siyanür ile yarışmalı olarak bağlanır ve siyanür bu sayede methemoglobin'e bağlanamaz. Daha sonra verilen sodyum tiyosülfat ise siyanür ile reaksiyona girerek tiyosiyanat oluşturur. Bu madde vücut için toksik değildir ve böbreklerden atılır.

Hidrojen siyanür zehirlenmesinden muzdarip insanlar, ölümcül kimyasal maddeye maruz kaldıktan birkaç saniye sonra etkilerini hissedebilirler.

Belirtileri zayıflık baş ağrısı, bulantı ve solunum güçlüğüdür.

Siyanür zehirlenmesi yaşayanlar kalp krizi geçirmeden ve ölmeden önce bayılabilir ve nöbet geçirebilirler. Zehrin yutulduktan sonra bile zararsız hale getirilmesi için uygulanan siyanid antidotlar vardır. Siyanür kaynaklı bir ölümün yaşandığı kapalı ortama girilmeden önce gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

Antalya'da yaşanan siyanür zehirlenmesi olayında da, ölümlerin yaşandığı daireye ilk giren üç polis memuru ve üç sağlık görevlisi soludukları havadan etkilenerek rahatsızlanmıştı. 6 görevlinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede tutuldukları bildirilmişti.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Siyanür çok hızlı hareket eder. Yani siyanür dakikalar içinde öldürme potansiyeline sahiptir. Toksik siyanüre maruz kalma belirtileri, maruz kaldıktan birkaç saniye ila birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir.

Belirtileri şöyle sıralanabilir:



genel bir kırılganlık ve fiziki zayıflık hissi

genel bir kırılganlık ve fiziki zayıflık hissi

mide bulantısı

mide bulantısı

baş ağrısı

baş ağrısı

nefes almada zorluk

nefes almada zorluk

bilinç kaybı

bilinç kaybı kalp durması

Kişinin siyanür zehirlenmesinden ne kadar ciddi şekilde etkilenildiği, aşağıdakilere bağlıdır:doz

siyanür türü

ne kadar süre maruz kalındığı

Siyanür maruziyeti yaşamanın iki farklı yolu vardır. Akut siyanür zehirlenmesinin acil, genellikle hayatı tehdit edici etkileri vardır. Kronik siyanür zehirlenmesi zaman içinde daha az miktarda maruz kalmadan kaynaklanır.