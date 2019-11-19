Nefes tüketen hastalık! İşte koah ve 3 önemli nedeni

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANMAK

KOAH hastalığının yüzde 90 ile başlıca sorumlusu sigara. Pipo, puro, elektronik sigara ve nargile de sanılanın aksine akciğerlerimize sigara gibi büyük zarar veriyor. Sigara içmeyen kişiler yani pasif içiciler de en az sigara içenler kadar risk altında. Örneğin; eşi sigara içen kadınlarda en az sigara içen kişiler kadar KOAH görülebiliyor. KOAH hastalığında hava yolu bozulduğu ve hava keseciklerinin yapısı harap olduğu için nefes alıp vermek güçleşiyor. KOAH önlenebilen bir hastalık ve ilk şartı da sigarayı bırakmak.