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Nefes tüketen hastalık! İşte ve 3 önemli nedeni

Sağlıklı nefes alıp vermenin kıymetini biliyor musunuz sorusuna şüphesiz hepimiz ‘evet’ yanıtını veririz. Peki ya sağlıklı nefes alıp vermek için ona gereken özeni gösteriyor musunuz? Örneğin, yaşam kaynağımız olan nefesimizi en yakından tehdit eden unsurlardan kaçınıyor, sağlıklı nefes alıp vermek için üzerinize düşenleri yapıyor musunuz? Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur ne yazık ki birçok kişinin bu konuda özen göstermediğini, hatta sorun alarm verinceye kadar yanlışları yapmaya devam ettiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:08
Nefes tüketen hastalık! İşte koah ve 3 önemli nedeni

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hastalığının yüzde 90 ile başlıca sorumlusu sigara. Pipo, puro, elektronik sigara ve nargile de sanılanın aksine akciğerlerimize sigara gibi büyük zarar veriyor. Sigara içmeyen kişiler yani pasif içiciler de en az sigara içenler kadar risk altında. Örneğin; eşi sigara içen kadınlarda en az sigara içen kişiler kadar KOAH görülebiliyor. KOAH hastalığında hava yolu bozulduğu ve hava keseciklerinin yapısı harap olduğu için nefes alıp vermek güçleşiyor. KOAH önlenebilen bir hastalık ve ilk şartı da sigarayı bırakmak.

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Nefes tüketen hastalık! İşte koah ve 3 önemli nedeni
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