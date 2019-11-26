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Günlük hayattaki bu sağlık sorunlarına dikkat!

İş hayatında bilgisayar, gibi teknolojik cihazların sıkça kullanımı ile aşırı gibi faktörler, özellikle el bölgesinde görülen sağlık problemiyle ve sorunlarına yol açabiliyor. Teknolojik aletlerin kullanımına bağlı olarak, el bölgesinde görülen sağlık sorunları arasında; , , , ve gibi el cerrahisini kapsayan hastalıklar öne çıkıyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, iş hayatının tetiklediği sağlık sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:15
Günlük hayattaki bu sağlık sorunlarına dikkat!

PARMAKLARDA HİSSİZLİK, GECE KRAMPLARI, ELDE GÜÇSÜZLÜK VE GİDEREK ARTAN AĞRILAR…

Özellikle çok fazla bilgisayar ve mause kullanımına bağlı olarak görülen karpal tünel ve sorunlarının , , ve giderek gibi günlük hayatı etkileyen belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Bu sorunların tedavisinde ilk olarak ilaç, dinlendirme atelleri ve soğutma gibi yöntemler uygulanır. İlerleyen aşamalarda ise cerrahi yöntemler ile hastanın sıkıntılarına çözüm olacak operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu aşamaya gelinmemesi için, kişiler teknolojik cihazları kullanırken belli zaman aralıklarında ellerin dinlendirmeli ve el jimnastiği yapmalılar.'' diyor.

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Günlük hayattaki bu sağlık sorunlarına dikkat!
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