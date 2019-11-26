Günlük hayattaki bu sağlık sorunlarına dikkat!

PARMAKLARDA HİSSİZLİK, GECE KRAMPLARI, ELDE GÜÇSÜZLÜK VE GİDEREK ARTAN AĞRILAR…

Özellikle çok fazla bilgisayar ve mause kullanımına bağlı olarak görülen karpal tünel ve tetik parmak sorunlarının parmaklarda hissizlik, gece krampları, elde güçsüzlük ve giderek artan ağrılar gibi günlük hayatı etkileyen belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Bu sorunların tedavisinde ilk olarak ilaç, dinlendirme atelleri ve soğutma gibi yöntemler uygulanır. İlerleyen aşamalarda ise cerrahi yöntemler ile hastanın sıkıntılarına çözüm olacak operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu aşamaya gelinmemesi için, kişiler teknolojik cihazları kullanırken belli zaman aralıklarında ellerin dinlendirmeli ve el jimnastiği yapmalılar.'' diyor.