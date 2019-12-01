Insomnia hastalığı (uyku bozukluğu) belirtileri nelerdir? Uykusuzluk problemi nasıl giderilir?

Uyku bozukluğu olarak bilinen Insomnia hastalığı kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyuyamamasına neden olan bir hastalıktır. Günümüzde oldukça yaygın olan bu uyku bozukluğu hastalığı her 3 kişiden birinde görülebilir. Tabiki uykunun yeterliliği kişiden kişiye değiştiği için günde kaç saat uyumalı süresi de kişilere göre değişkenlik gösterecektir. Ancak, yetişkin bir insanın günde uyuması gereken saat 6 ila 8 arasındadır. Peki, insomnia belirtleri nelerdir? Insomnia neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

INSOMNİA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? UYKU BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Insomnia nedir? Kronik uyku bozukluğu nedir?

Uyku bozukluğu olarak bilinen Insomnia hastalığı kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyuyamamasına neden olan bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlık olan neredeyse her üç kişiden birinde görülüyor. Bu durum kimilerinde kronik uyku bozukluğu kimilerinde ise psikolojik olabilir. Insomnia rahatsızlığına neden olan etkenlerden bazıları şunlar;

İlaç kullanımı

Duygusal veya fiziksel rahatsızlık

Depresyon

Psikolojik nedenler

Kronik stres

gibi belirtiler uykusuzluk (insomnia) rahatsızlığına neden olabilir. Tabiki bu nedenler dışında pek çok sebep bu rahatsızlığa neden olabilir. Bazı durumlarda kendi yatağında uyumamak bile insomnia etkisi yaratır. Peki, insomnia belirtileri nelerdir?

INSOMNİA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Gün içerisinde sürekli uyuya kalma hali belirtileri arasında yer almaktadır.

Aşırı derecede yorgun hissetme

Uykusuzluk insanda sinir de yapmaktadır.

Konsantrasyon problemi

Gece yarısı uyanma

Uyuyup uyandıktan sonra kendini daha yorgun hissetmek

Çok erken saatlerde uyanmak

Uykusuzluğa bağlı olarak iş yerinde veya farklı alanlarda gün içerisinde sürekli hata yapmak

Hatırlama problemleri ile karşılaşmak

UYKU BOZUKLUĞU RAHATSIZLIĞI TANISI NASIL KOYULUR?

Uyku problemi yaşadığını düşünen kişiler doğrudan doktoruna danışmalı ve bu konu üzerinde tedavi görmelidir. Psikolojik veya fiziksel olabilmesinden dolayı önce işin psikoloji tarafında tedavi yöntemleri denenir. Buradan bir çözüm çıkmazsa fiziksel araştırmalara geçilir.

UYKUSUZLUK NASIL GİDERİLİR?

Uykusuzluk problemini ortadan kaldırabilmek için aşağıdaki yöntemleri denemizde faydalar olabilir. İşte uykusuzluk nasıl giderilir sorusuna yanıt;

1- Loş bir ışık tercih edebilirsiniz.

2- Odanızın ses yalıtımını gözden tekrar gözden geçirmenizde fayda olabilir.

3- Duvarlarında sizi dinlendirecek renkler kullanabilirsiniz

4- Odanızı sadece uyumak için kullanınız.

5- Oda sıcaklığı ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Standart oda sıcaklığında olabilir.

6- Yastığınızı en az 2 yılda bir yenileyin.

Eğer bu çözümlerde işe yaramazsa, doktorunuza tanışıp tedavi almanız gerekmektedir.