Hafıza sildirme tedavisi nasıl yapılır? Trans manyetik stimülasyon nedir? TMS tedavi hakkında tüm detaylar

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç arasında yaşanan ayrılığın ardından magazin gündemini meşgul eden Yağmur Tanrısevsin'in TMS tedavisi olacağı yönündeki dedikodular, trans manyetik stimülasyon nedir, TMU ya da TMS olarak adlandırılan bu tedavi nasıl uygulanır sorularının yanıtlarının merak edilmesine sebep oldu. Bu gelişme ile birlikte TMS seans ücretleri, TMS tedavisinin uygulandığı yerler de merak edilmeye başlandı. İşte son zamanların merak edilen popüler alternatif tıp yöntemi TMS hakkında merak edilenler…

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Trans manyetik stimülasyon olarak adlandırılan tedavi, 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir. Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.

TMS TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Uyarıcı bobin, saçlı deriye çok yakın tutularak belirli bir alana odaklanır. Manyetik alan dokuda bölgesel elektrik akımı oluşturur. Hasta bir sandalyeye oturtulur ve elektromıknatıs başa yerleştirilir. Manyetik alan 1,5 cm2 'lik bir bölgeye 5 cm kadar yakından uygulanır. Serebral kortekse TMS uygulandığında alttaki elektriksel alanda yüksek fokal depolarizasyon meydana gelir. Bu depolarizasyon sinaptik yolla bağlantılı bölgelere yayılır.

Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana gelmez, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkarır. Bu nedenle kulakların korunması gerekir. Motor korteks üzerine motor eşikten daha büyük TMS uygulaması kas kontraksiyonuna ve motor uyarım potansiyeline (MEP) yol açabilir. Başparmak hareketleri ile TMS arasındaki zaman kaydedilebilir ve buna ileti zamanı adı verilir.

Yüzyıllar boyunca bilim adamları davranışların beyin bölümlerinde organize olduğunu düşünmüş ve beynin davranış ile olan ilişkisini araştırmışlardır. İlk çalışmalar hastaların kafatasına delik açıp inceleme ile başlamıştır. Kafatasına anestezi ve antibiyotiksiz delik açılmasına rağmen hastalar yaşamıştır. Bu operasyonu yapan kişiler beyin ve davranış arasındaki bağlantıya inanmalarına rağmen, davranışların nasıl etkilendiği konusunda tam bir fikir edinememiştir.