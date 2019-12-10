Vajinismus nedir?

İlk gece karşılaşılan ilişkinin gerçekleşememesi durumu çiftlerde şaşkınlık yaratır. İlk günün verdiği yorgunluk ve evlilik hazırlıklarının stresli sürecine bağlanarak zamanla kendiliğinden düzeleceğine inanılır. Bunun devamında yapılan her deneme yine aynı şekilde sonuçsuz kalmakta ve çiftlerin yaşadığı şok yerini sorulara bırakmaya başlar. Cinselliğin konuşulmadığı, sorunların dile getirilemediği toplumumuzda vajinismus, kişilerde sadece kendilerinin yaşadığı bir sorun algısı oluşturmaktadır. Bu nedenle çözüm arayışı ve tedavi geciktirilir.

VAJİNİSMUS NEDİR?

Vajinismus, istenildiği halde vajina içerisine hiçbir yabancı cismin (penis, parmak, tampon, fitil vb.) alınamamasıdır. Başka bir tanımla vajinismus, vajina kaslarının istemsiz kasılmaları sonucunda cinsel birleşmenin gerçekleşememesi veya ağrılı olarak gerçekleşmesidir.

Vajinismus hastalarının eşleriyle ön sevişmede veya duygusal bağlarında hiçbir sorun yoktur. Ön sevişme gerçekleşip birleşme olacağı sırada, bilinçaltı, öğrenilen yanlış bilgiler, inanç, yetiştirilme tarzı, toplumsal yapı ya da yetiştiriliş tarzı devreye girer ve kasılma başlar. Vajinismus hastalarının bazı tipik tepkileri vardır. Bu tepkiler, panik atak benzeri durumda kalp atışının hızlanması, nefessiz kalma, korku ve heyecan sonrası kadın, kendini olabildiğince sıkar, kasar ve bu şekilde penisin içeriye girmesi mümkün olamaz. Bu durumla beraber bazen ağrı da olabilir, bazen ise yalnızca korku vardır. Sonrasında da ilişkinin devamını istemeyen kadın bacaklarını sıkıca kapatır ve eşini iterek reddeder, ilişkiyi sonlandırır.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ MÜMKÜN

Vajinismusun doğru teşhis edilebilmesi ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken, uzman jinekolog doktor ve cinsel terapist tarafından değerlendirmeye girmektir. Bu değerlendirme sayesinde vajinismus, teşhis edilir ve uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesi, kasılmaların derecelendirilmesi gerçekleştirilebilir. Bilim dünyasında vajinismus tedavisinde uygulanan en kısa sürede ve kalıcı sonuç veren tedavi yöntemi, bilişsel cinsel terapi ve davranışsal cinsel terapi yöntemleridir.

Bilişsel cinsel terapiler sayesinde vajinismus olan kadınlar ve eşleri, cinsellik algılarını yenilemekte, yanlış bildikleri bilgileri doğrularıyla değiştirmektedirler. Bu sayede geçmişte öğrenilen yanlış bilgiler yerini bilimsel ve doğru bilgilere bırakır. Bilişsel cinsel terapi, vajinismus tedavisinin önemli bir ayağını oluşturmakla beraber, tek başına bir tedavi yöntemi olamamaktadır. Çünkü vajinismus doğru bilgilere sahip olmakla tam anlamıyla aşılmaz. Bununla birlikte vajina çalıştırma egzersizlerini içeren ve vajinanın kontrolünü bilinçli olarak yapılmasını sağlayan davranışsal terapiler uygulanmalıdır ki, vajinismus sorunu gerçek anlamıyla tedavi edilebilsin.

Yapılan bu terapiler sonucunda, kişi, vajina içerisindeki kasılmaları kontrol altına alabilmekte ve bunu öğrenerek gerçekleştirdiği için kalıcı bir iyileşme söz konusu olmaktadır.