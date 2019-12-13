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Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor! Kilo almamak için mutlaka…

Kış aylarında iyice soğuyan havaların da etkisiyle dışarıda daha az zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitenin de azalmasına neden oluyor. Beslenme ve Uzmanı Ece Öneş “ Çoğu kişi yaz mevsimine göre kışın daha hızlı kilo aldığını ve bu dönemde kilo kaybetmekte zorlandığını ifade eder. Tam bu noktada çoğunlukla internetten ve dergilerden araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı vadeden “popüler diyetler” devreye girer. Ancak çözümü bu kadar zor ve kısıtlayıcı yollarda arayıp bir de bu diyetlerle sağlığınızı bozmak yerine kışın değişen yaşam koşullarınıza ve vazgeçtiğiniz alışkanlıklarınıza ufak dokunuşlar yaparak kış kilolarına karşı savunma sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, kış kilolarına karşı 6 etkili öneride bulundu, önemli uyarılar ve açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:08
Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor! Kilo almamak için mutlaka…

BASİT KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Kışın günlerin kısalmasına bağlı olarak karanlık geçen saatlerin artması ne yazık ki kişinin kendini daha mutsuz ve depresif hissetmesine neden olabiliyor ve bu da şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit karbonhidratlara olan eğilimi artırabiliyor. Bu gibi atıştırmalıkları tüketme isteği duyduğunuzda ilk olarak onların yerine sadece 1-2 bardak su için ve ardından 5-10 dakika bekleyin. İsteğiniz hala devam ediyorsa basit karbonhidratlar yerine ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zengin atıştırmalıkları "porsiyonlarına dikkat ederek" tercih edebilirsiniz.

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Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor! Kilo almamak için mutlaka…
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