Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor! Kilo almamak için mutlaka…

BASİT KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Kışın günlerin kısalmasına bağlı olarak karanlık geçen saatlerin artması ne yazık ki kişinin kendini daha mutsuz ve depresif hissetmesine neden olabiliyor ve bu da şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit karbonhidratlara olan eğilimi artırabiliyor. Bu gibi atıştırmalıkları tüketme isteği duyduğunuzda ilk olarak onların yerine sadece 1-2 bardak su için ve ardından 5-10 dakika bekleyin. İsteğiniz hala devam ediyorsa basit karbonhidratlar yerine ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zengin atıştırmalıkları "porsiyonlarına dikkat ederek" tercih edebilirsiniz.