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Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda da sık görülüyor

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle hastalığının görülme sıklığı tüm dünyada giderek artış gösteriyor. Şiddetli ağrılara sebep olarak yaşam kalitesini bozan böbrek taşları, ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor. Hastalık bugüne kadar erkeklerde daha çok görülse de, son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar ve kadınlarda artış gösteriyor. Böbrek taşlarının modern tedavisinde ise lazerle taş kırma yöntemi öne çıkıyor. Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Berkan Reşorlu, böbrek taş hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:28
Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda da sık görülüyor

ARTIŞIN EN BÜYÜK NEDENİ OBEZİTE VE YANLIŞ BESLENME!
Son 30 yılda tüm dünyada iki kat artan taş hastalığının görülme sıklığı, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar ve kadınlarda belirgin bir artış göstermektedir. Bu durumun başlıca nedenlerini ise hızla yaygınlaşan obezite, karbonhidrat ve tuzdan zengin beslenme alışkanlığı ile hareketsiz yaşam tarzı oluşturmaktadır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak oluşan insülin direnci, kadınlık hormonu olan östrojenin koruyucu etkisini ortadan kaldırarak, kadınlarda taş oluşumuna yatkınlığa neden olmaktadır. 1950'li yıllarda erkeklerde taş hastalığı kadınlardan 7 kat daha fazla görülürken, günümüzde bu oranın 1.5 kata kadar düştüğü tespit edilmektedir.

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Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda da sık görülüyor
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