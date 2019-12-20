Üfürüm nedir, belirtileri nelerdir? Bebeklerde üfürüm belirtileri nasıl ortaya çıkar?

Kalbin içinde çok hızlı hareket eden kan aynı zamanda "kalp üfürümü" adı verilen rahatsızlığa sebep olabilir. Bu rahatsızlığın iki türü bulunmaktadır. Yapısal bir anormallik veya kalp rahatsızlığı olmadığında masum veya iyi huylu kalp üfürümleri meydana gelir. Ancak altta yatan bir kalp rahatsızlığının semptomlara neden olduğu durumlarda ortaya çıkar. Üfürüm nedir, belirtileri nelerdir? Kalpte üfürüm neden olur? İşte bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenler…

ÜFÜRÜM NEDİR?

Kalbi üfüren bir kişi, üfürümünün masum olup olmadığını veya ek test ve izlemeye ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için doktor tarafından profesyonel bir değerlendirme yapmalıdır.

Masum kalp üfürümleri

Masum kalp üfürümleri bazen yüksek kan akışından kaynaklanıyor gibi tedaviye ihtiyaç duymadan zamanla kaybolabilir.

Diğer zamanlarda mırıltı, sağlık çalışanlarının önemli bir müdahale önermek zorunda kalmadan izleyebileceği küçük kapak fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabilir. Masum kalp üfürümlü insanlar nispeten normal bir hayat yaşayabilirler. Genellikle herhangi bir problem yaşamadan spor yapabilir ve spor yapabilirler. Masum üfürüm kaç yaşında geçer şeklinde araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılsa da bunun bir yaş aralığı yoktur.

Anormal kalp üfürümleri

Anormal kalp üfürümleri altta yatan kalp rahatsızlığını gösterir. Bunlar masum kalp üfürümlerinden daha az yaygındır ve yetişkinliğe devam edebilir veya yetişkinlikte ilk kez ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde üfürüm belirtileri anormal kalp üfürümleri genellikle kalp kapak hastalığı ile ilişkilidir.

ÜFÜRÜM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde üfürüm belirtileri:

Morarma

Sık nefes alma, inleme

Kilo alamama

Büyüme gelişmede gerilik

Sık akciğer enfeksiyonu geçirme

Çocuklarda üfürüm belirtileri:

Bayılma ya da bayılacak gibi olma

Ritim bozuklukları

Göğüs ağrısı

Halsizlik, Çabuk yorulma, çömelme

BEBEKLERDE ÜFÜRÜM BELİRTİLERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Kalp üfürümleri çocuklarda oldukça yaygındır. Bazen 'masum' kalp üfürümleri olarak tanımlanırlar. Bunun nedeni genellikle zararsız olmaları ve kalpteki bir problemden kaynaklanmadığıdır.

Masum üfürümler gelip gidebilir veya çocuğun fiziksel pozisyonuna, solunumuna ve kalp atış hızına bağlı olarak değişebilir. Genellikle çocuk ergenliğe ulaştığında kaybolurlar.

KALPTE ÜFÜRÜM NEDEN OLUR?

Kalp üfürümlerinin birçok olası nedeni vardır.

İnsanlar üfürümleri nedenlerine göre sınıflandırabilirler:

Akış üfürümleri: Egzersiz, hamilelik ve anemi, hipertiroidizm, ateş ve hızlı büyüme gibi hızlı kan akışına neden olabilir. Bu masum bir üfürüme yol açabilir. Valf hastalığına bağlı üfürümler: Kalpte aort darlığı veya biküspid aort kapağı gibi bir kapakla ilgili sorunlar kalp üfürmesine neden olabilir. Üfürüm dereceleri ve çeşitleri Ventriküler problemlere bağlı üfürümler: Ventrikülleri etkileyen ve fonksiyonel mitral yetersizliği gibi içlerinden gelen kan akışını etkileyen durumlar üfürüme neden olabilir. Diğer koşulların komplikasyonlarına bağlı üfürümler: Endokardit ve lupus gibi kalbi etkileyen bazı durumlar kalp üflemesine neden olabilir. Konjenital kalp hastalığına bağlı üfürümler:

Kalbinde bir delik gibi doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları üfürümle sonuçlanabilir. Anormal kalp üfürümleri olan kişilerde doğuştan kalp hastalığı veya kalp kapağı hastalığı olabilir. Kalp kapağı hastalığı, kalp yapısındaki bir kusurun sonucudur. Bu koşulların bazıları doğumda mevcut veya edinilmiş olabilir. Kalp defektleri kalbin aşağıdaki kısımlarını etkileyebilir:

triküspid (üç yaprakçık) yerine biküspid (iki yaprakçık) olabilen aort kapağı

Pulmoner kapak Atriyumu ayıran atriyal septum Ventrikülleri ayıran ventriküler septum

Bir başka kalp kusuru bir patent duktus arteriosus'tur. Bu, aort ve pulmoner arter arasındaki açıklığın doğumdan sonra olması gerektiği gibi kapanmadığında meydana gelir.

Kalp kapak defektleri yetişkinlerde ortaya çıktığında, kalp üfürümleri yaş, tümörler veya enfeksiyonların sonucu olabilir. Örneğin, kalp kapakçıklarında yaşla birlikte kalsiyum birikebilir. Bu, valflerin açılmasını azaltır, böylece kanın içinden geçmesini zorlaştırır.

Bazen, aort kapağı genleşir veya gerilir ve düzgün çalışmayı durdurur. Bu, kanın geriye sızmasına ve kalp üfürümüne neden olur. Doktorlar bu duruma aort yetersizliği diyorlar.

İnfektif endokardit geliştirmek de mümkündür. Bu kalp kapaklarının bakteriyel bir enfeksiyonu olup, kapakçıkları da etkileyebilir. Bakterilerin büyümesi, valflerin açılmasını daraltacaktır ve kan akışını etkileyecektir.

Kalbi etkileyebilecek diğer bir durum ise kronik romatizmal kalp hastalığıdır. Bu durumu olan kişiler, kalp kapaklarında, kapakların işlevini ve dolayısıyla kanın bu kapaklardan akmasını etkileyen kronik iltihaplara sahiptir.

Tümörler ayrıca bir kalp kapakçığında da oluşabilir. Sol atriyum gibi kalbin diğer bölümlerindeki tümörler, kalbin içindeki kan akışını etkileyerek kalbin üfürmesine neden olabilir.

Kalp üfürümlerine neden olabilecek diğer durumlar şunlardır:

Dejeneratif kapak hastalığı

Sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati

Turner sendromu

Ehlers-Danlos sendromu

Marfan sendromu

Noonan sendromu

Sistemik lupus eritematoz

Doğumsal kızamıkçık sendromu

Romatizmal ateş

Ebstein anomalisi

Mitral kapak prolapsusu

KALP ÜFÜRÜMÜNE NE SEBEP OLABİLİR?

Kalp kasıldığında (sistolik üfürüm) veya kalp gevşetildiğinde (bir diyastolik üfürüm) üfürümler duyulabilir. Kalbi sağlıklı olan insanlar bazen mırıldanabilir.

Doktorlar, farklı türdeki üfürüm türleri arasındaki farkı, yaptıkları sesle söyleyebilirler ve kalbinizle ilgili bir sorunla bağlantılı olabilecek üfürümleri tanımlayabilirler.

Bazen kalp üfürümleri, kalbin kapaklarından biriyle ilgili bir sorun nedeniyle duyulur. Kalp kapak defektleri küçük olabilir ve daha geniş sağlık problemlerine neden olmaz. Ancak tedavi gerektirebilecek daha ciddi problemler olabilir - örneğin kalp kapakçığı daralmışsa, prolate olmuşsa (zayıf ya da sarkıksa) ya da sızıntı yapıyorsa.

KALPTE ÜFÜRÜM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp üfürümlerinin diğer nedenleri, kalpteki bir delik gibi doğuştan kalp kusurlarını içerir. Doğuştan kalp rahatsızlığı, bir bebek rahimde olduğunda gelişen bir durumdur.

Kansızlığı olan kişilerde kalp rahatsızlığı olabilir. Ayrıca, hamile bir kadının kalbine akan alışılmadık derecede büyük miktarda kan nedeniyle hamile kadınlarda da sıklıkla duyulur.

Kalp üfürümünün kendisinin tedaviye ihtiyacı yoktur, ancak bazen üfürüm kalbinizdeki bir sorundan kaynaklanıyorsa, üfürümün nedeninin tedaviye ihtiyacı olabilir. Doktorunuz, üfürüm nedeninin ne olduğuna ve sahip olabileceğiniz diğer semptomlara bağlı olarak tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını söyleyebilecektir.

Doktorunuz üfürümünüzün bir kalp probleminden kaynaklanabileceğini düşünüyorsa, genellikle ekokardiyogram (kalbinizin ultrasonu) almanızı sağlar. Bu test, kalbinizin yapısı veya kalbin kapakçıkları ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını gösterecektir.

Tedaviye ihtiyacınız varsa, seçenekleriniz belirtilerinizi kontrol etmek için ilaç almak veya daha ciddi sorunları düzeltmek için kalp ameliyatı olmak olabilir. Örneğin, kalp kapakçığlarınızdan birinde ciddi bir sorun varsa, kapakçığı onarmak veya değiştirmek için ameliyat gerekebilir. Doktorunuz sizinle bunun hakkında konuşabilir.