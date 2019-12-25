Suni sancı ile doğum nasıl olur, ne kadar sürer? Suni sancı ile doğum hangi durumlarda uygulanır, zor mudur?

Suni sancı; gebelikte doğum esnasında beyinden salgılanan ve rahimin düzenli şekilde kasılarak rahim ağzının yumuşaması ve açılmasını sağlayan hormonun yapay şeklidir. Suni sancının her hastaya uygulanması gerekmez. Kadın doğumdaki en sık kullanım alanı doğumun yapay olarak başlamasının gerektiği durumlardır. Bu durumun başında da sıklıkla gün aşımı gelmektedir.

SUNİ SANCI HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

41 haftasını doldurmuş olan gebelerde sancılarının başlamamış olması, bebeğin artık doğurtulma gereksinimi yüzünden pek istenen bir durum değildir. Gün aşımı olan bebeklerin sıklıkla mekonyum denilen dışkılarını anne karnında yapmaları ve bunu ağız ve solunum yollarına almaları neticesinde istenmeyen gebelik sonuçlarıyla karşılaşılabilir. Yine gebelik zehirlenmesi, suyun erken dönemde gelmesi ile birlikte enfeksiyonun oluşması, miadında bir gebenin suyunun gelmesinin ardından sancılarının oluşmayıp rahim ağzında açıklığın oluşmaması durumlarında da suni sancı sıklıkla uygulanmaktadır.

SUNİ SANCININ UYGULANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Suni sancı bazen serum içinde bazen de vajinal yolla uygulanabilmektedir. Suni sancı verilmeden önce rahim ağzı açıklığının olup olmaması, gebenin rahiminin buna yanıt verip vermemesi suni sanıcının verilme süresini belirleyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle her gebeye verilecek suni sancının süresi ve bunun doğumla arasında olan süre değişkendir.

Rahim ağzı açıklığı olmayan gebelerde doğum süresi 24 saati bile bulmakta iken, suni sancı başladığında rahim ağzı açıklığı olan gebelerde 4-5 saat gibi bir süreye bile inebilmektedir. Rahim ağzı açıklığı olmayan gebelere genellikle vajinal yoldan kullanılan suni sancı ilaçları verilir. Bu ilaçlar öncelikle rahim ağzının yumuşamasına ve rahimde sancıların oluşmasına neden olarak rahim ağzı açıklığının artmasını sağlar. Ağrıların düzenli hale gelmesinin ve açıklığın belli bir miktara ulaşmasının ardından suni sancı ilacı çıkarılarak doğal sancılar yardımıyla rahimin açılması beklenir.

SUNİ SANCI İLE DOĞUM ZOR MU?

Ayrıca gebelerin en merak ettiği konulardan birisi de suni sancı ile doğumun zor olup olmadığıdır. Suni sancı bahsettiğimiz gibi beyinde salgılanan hormonun yapay ortamda üretilmiş halidir. Suni sancı verilmeye başlar başlamaz gebeler hemen ağrı hissetmeye başlamazlar. Rahim ağzında ve yumuşama olması ve sancıların düzenli hale gelerek rahimin uyarılması sonucunda doğumun ritmi yakalanır. Bunun ardına gebe sancıları hissetmeye başlar.

Gebenin sancıları hissetmeye başlaması iyi bir durumdur. Bu yeterli uyarının rahime verilmiş olduğunu ve doğum eyleminin tetiklendiğini göstermektedir. Bu yeterli uyarı sonucunda doğum eylemi süresi daha da kısalmakta ve doğum süreci daha kolay hale gelmektedir. Suni sancının dozu serum seti ve pompası ile ayarlanabilmekte ve basamak basamak arttırılmaktadır. Korkulduğu gibi suni sancı normal doğum ağrılarından kesinlikle daha fazla ağrı hissedilmesine neden olmamaktadır. Bu yanlış düşünceyi gebelerin göz ardı etmesi gerekmekte ve bunun zorunlu bir hal olduğu unutulmamalıdır. Kendiliğinden başlayan ve doğal sancısı olan gebelere suni sancı verilmesi rutin yapılan bir yaklaşım değildir.

Gebenin kendi sancılarının rahim ağzını açacak düzeyde olmaması nedeniyle de doğum eyleminde sancıları desteklemek amacıyla suni sancı kullanılabilmektedir. Gebelerimizin sancının başlatılması ve normal doğumun uygun şekilde ilerlemesi için hekimleriyle iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Bu sayede inanmış ve bunun için göstermiş oldukları çaba ile normal doğumu kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler.