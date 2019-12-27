Burun estetiğiyle ilgili merak edilenler

MİNİMAL BİR AĞRI OLUYOR

"Burun ameliyatı ağrı açısından hastalara zorluk çıkarmayan basit ağrı kesicilerle rahatlıkla hafifleyen tarzda minimal ağrılı bir ameliyattır" diyen Op. Dr. Ahmet Dilber "Ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta kadar süren yüzde(özellikle göz çevresinde) şişlik meydana gelebilmektedir. Hastaların çoğunda morluk görülmemekle beraber bir kısmında genellikle bir hafta on gün sürede gerileyen morluk görülebilmektedir, Özellikle sigara içen hastalarda, kadınların özel günlerinde ameliyatın yapıldığı durumlarda veya bazı kanama pıhtılaşma bozukluklarına sahip olan hastalarda morluk açısından daha riskin arttığını söyleyebiliriz." dedi.



İŞLEM SONRASI BAZI HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ

Dilber ameliyat sonrasının önemli olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı: "Vakanın özelliklerine göre değişmekle beraber buruna koruyucu bir splint ve tampon genellikle konulmaktadır ve bunlar birinci haftada çıkarılmaktadır. Birinci ikinci haftalar arasında burun üzerinde ödem oluşmasına engellemek için bant uygulaması yapılmaktadır. Ameliyat sonrası birinci ay sonunda ödemelerin yaklaşık %80'i gerilemektedir ikinci ay sonuna kadar spor yapılmaması ve gözlük kullanılmaması, denize veya havuza girilmemesi gerekmektedir."

SON YILLARDA KULLANILAN ALETLER GELİŞTİ

Teknolojik imkanların artması ile beraber burun estetiğinde de kullanılan aletlerde son yıllarda ciddi bir gelişim olduğunu aktaran Dilber "Eski yıllarda burun kemiğinin kırılarak şekillendirilmesi söz konusu iken son yıllarda ultrasonik aletlerle veya mikro testereler yardımıyla kemiği şekillendirebilmekteyiz. Bu aletlerin çevre dokulara zarar vermemesinden dolayı ameliyat sonrası morluk ve şişliğin daha az olmasını sağlamakta ve hasta konforunu artırmaktadır. Fakat ameliyat sonucu açısından baktığımızda kullanılan aletlerden ziyade cerrahın o ameliyatlardaki tecrübesi ve başarısı daha önemlidir." dedi.