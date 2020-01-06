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Kalbe faydalı 10 harika besin

Yediğiniz ve içtiğiniz her şey sağlığınızı etkiler. Peki, sağlıklı bir kalp için hangi besin, ne kadar tüketilmeli? Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kalbe faydalı 10 harika besini paylaştı. Kalp hastalıkları, dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedenidir. Beslenme düzeni, kalp sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı riskini etiler. Yedikleriniz ve içtikleriniz tansiyonu, kandaki trigliserit oranını, kolesterol seviyelerini ve iltihap seviyelerini etkiler. Tüm bunlar kalp sağlığı açısından çok önemlidir. İşte kalp sağlığınız için yemeniz gereken 10 besin...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 19:48
Kalbe faydalı 10 harika besin

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, zengin vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Özellikle, damarları korumaya ve sağlıklı kan pıhtılaşmasına yardımcı olan harika bir K vitamini kaynağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ayrıca, tansiyonu düşürdüğü, damar sertliğini azalttığı ve kan damarlarını kaplayan hücrelerin işlevini geliştirdiği gösterilen diyet nitratları bakımından yüksektir. Sağlıklı bir diyet düzeninde yeşil yapraklı sebzelerin alımını arttırmak, hastalığı risklerini düşürmektedir. Yapılan çalışmalar, yeşil yapraklı sebzelerin yüksek miktarda alınmasının, koroner kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

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Kalbe faydalı 10 harika besin
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