Kalbe faydalı 10 harika besin

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, zengin vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Özellikle, damarları korumaya ve sağlıklı kan pıhtılaşmasına yardımcı olan harika bir K vitamini kaynağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ayrıca, tansiyonu düşürdüğü, damar sertliğini azalttığı ve kan damarlarını kaplayan hücrelerin işlevini geliştirdiği gösterilen diyet nitratları bakımından yüksektir. Sağlıklı bir diyet düzeninde yeşil yapraklı sebzelerin alımını arttırmak, kalp hastalığı risklerini düşürmektedir. Yapılan çalışmalar, yeşil yapraklı sebzelerin yüksek miktarda alınmasının, koroner kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.