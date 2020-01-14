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"" etken maddeli ilaçları hakkında açıklama yaptı!

Fahrettin Koca, "" etken maddeli ilaçlarına ilişkin, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil." dedi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 12:53
Sağlık Bakanı Koca propofol etken maddeli anestezi ilaçları hakkında açıklama yaptı!

Bakan Koca, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bloklanan anestezi ilaçlarının hastaya kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, "Anestesi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı.

9 Ocak'ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca "propofol" etken maddeli anestezi ilaçları hakkında açıklama yaptı!
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