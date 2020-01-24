Corona virüsü nedir? Corona hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte Çin (Korona) virüsü ile ilgili detaylar!

Eğer sosyal medyayı ya da dünya haberlerini az çok takip ediyorsanız, Corona virüsü hakkında son günlerde dolaşan bilgilere de mutlaka denk gelmişsiniz. Korona virüsü (İngilizce adı ile Coronovirus) ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda bir virolog olan Leo Poon Corona virüsü hakkında, "Corona virüsü hakkında bildiklerimiz, pnömoniye neden olduğu ve daha sonra da birçok yeni virüs gibi, antibiyotik tedavisine cevap vermediğidir. Ancak mortalite açısından SARS, bireylerin %10'unu öldürüyor. Corona virüsünün ne kadar ölümcül olacağı belli değil" dedi.

ŞU ANA KADAR NELER BİLİYORUZ?

Çin'de en az 25 kişi öldü ve Wuhan koronavirüsü Asya'ya ve dünyaya yayılmaya devam ederken 600'den fazla kişi enfeksiyon kaptı.Salgının başladığı 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan, yayılmayı kontrol altına almak için kısmi karantina altında. Yaklaşık 80 kilometre doğusunda yere alan komşu şehir Huanggang da kısıtlamalar ile karşı karşıya.Çin başkentindeki yetkililer, virüsün yayılmasını engellemek için tüm büyük ölçekli Yeni Yıl kutlamalarını iptal etti.ABD, İngiltere, Türkiye ve Avustralya dahil birçok ülke havalimanlarında sağlık taramasına başladı.

Dünya Sağlık Örgütü, hastaların nasıl izleneceği ve hastalara nasıl davranılacağı da dahil olmak üzere seyahat edecekleri ülkelere nasıl hazırlanabilecekleri konusunda bir makale yayımladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durum ortaya çıkabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir. Corona virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme şansı vardır.

MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.

Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak aynı zamanda ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.

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CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüsü için özel bir tedavi yoktur. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine kaybolur. Doktor reçetesi ile alınan ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar semptomları hafifletebilir. ABD'nin resmi sağlık merkezi CDC, sıcak bir duşun boğaz ağrısına veya öksürüğe iyi gelebileceğini söylüyor.

Bol sıvı tüketin, dinlenin ve mümkün olduğunca uyuyun.

Belirtileri standart bir soğuk algınlığından daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyorsa, doktorunuza danışın.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

En azından henüz bu virüs ailesine karşı korunacak bir aşı yoktur. MERS aşısı için denemeler devam etmektedir.

Hasta olan insanlardan kaçınarak enfeksiyon riskinizi azaltabilirsiniz. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla ve en az 20 saniye yıkayın.

Hastaysanız, evde kalın ve kalabalıklardan kaçının ve başkalarıyla temastan kaçının

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve dokunduğunuz nesneleri ve yüzeyleri dezenfekte edin.