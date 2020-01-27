Hastanede 105 çocuğun karne sevinci

Prof. Dr. Işıl Barlan Hastane Sınıfı'nda gerçekleşen törende Bitlis'ten Hali, Sivas'tan Uğur, Kocaeli'den Seval ve Hanzade, Düzce'den Ömer, Sakarya'dan Yavuz, Tekirdağ'dan Taylan'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler hem tedavi görüp, hem eğitimlerine devam eden çocuklarla ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Perihan Arslan, "Türkiye'nin değişik illerinden buraya uzun süreli tedaviye gelen öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için bu projeyi 4 yıl önce başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında hastanemizde üç tam zamanlı öğretmen görev yaparken, 18 öğretmenimiz de yarı zamanlı olarak öğrencilerimize derslerini yatak başında verdiler" diye konuştu.

ÇOCUKLAR KENDİNİ GÜÇLÜ HİSSEDİYOR

Hastanede gördükleri tedavi nedeniyle eğitimlerinden geri kalmamaları için Pendik Mareşal Fevzi Çakmak İlkolulu, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ve Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi'nden öğretmenler ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirildiler.

4 yıldır devam eden proje hem öğrencilere hem de ailelere moral oldu. Eğitimlerinden geri kaldıkları için üzülen çocuklar bu uygulamayla yeniden hayata dört elle sarıldı. Kendilerini daha güçlü hisseden çocukların bu görüntüleri hastane yönetiminin de önemli bir başarısı olduğuna dikkat çeken Arslan, "Türkiye'nin her yerinde bu uygulamanın başarılı olacağına inanıyorum" dedi.