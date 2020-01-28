Kayak sırasında gözlere dikkat!

KIŞIN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILIR MI?

Bembeyaz görüntüsüyle herkesi cezbetmeyi başaran kar, kimi zamanlarda tehlikeli hale gelebiliyor. Göz sağlığını kötü etkileyebilen kar için, kayak tatilinde ya da karın çok yağdığı yerlerde güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınların kornea epitel hücrelerinde yanığa neden olmasıyla yaşanan kar körlüğünden, kış aylarında da güneş gözlüğü kullanarak korunabiliyor. Kış mevsiminde güneşin etkisinin azaldığı düşüncesiyle gözlüklerin kullanılmaması, göz sağlığını tehlikelere açık hale getirebiliyor.

ŞİDDETLİ AĞRI KAR KÖRLÜĞÜ BELİRTİSİ

Deniz seviyesinden yükseldikçe etkisi artan ultraviyole ışıklar, özellikle kar tatili için gidilen yüksek dağ kesimlerinde tehlikeli hale geliyor. Korneaya zarar veren bu ışınlar, geçici kar körlüğünün oluşmasına neden olabiliyor. Kar körlüğü; gözlerin ışığa karşı hassas hale gelmesi, şiddetli ağrı, iltihaplanmalar ve geçici görme kayıpları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Karın gözlerde oluşturduğu etkinin süresine bağlı olarak, gözlerde kuruluk, şiddetli ağrı ve batma hissiyle de kendini belli ediyor. Renk kontrastını etkileyen kar körlüğü, beyaz görüşe yol açarak kişinin geçici görme kaybı yaşamasına neden oluyor. Güneşin gözlere verdiği zararı en aza indirmek içinse, mutlaka güneş gözlüğü kullanmaya devam etmek gerekiyor.

GÖZ HÜCRELERİ KENDİNİ YENİLİYOR

Kar körlüğünde, ağrılı bir dönem yaşandıktan sonra genellikle bir soruna neden olmadan iyileşme görülüyor. Problemi atlatma süresi içerisinde koyu renklere bakarak gözleri rahatlatmak önem taşıyor. Havlu yardımıyla gözlere hafifçe soğuk kompres yapmak da, gözdeki problemin hafiflemesine yardımcı oluyor. Göz muayenesi sonrasında kornea epitel hücrelerindeki yanığın ciddi boyutlarda olduğu anlaşılırsa, suni gözyaşı damlaları yardımıyla gözler sağlığına tekrar kavuşturuluyor. Göz hücreleri kendini yenileyen yapılara sahip olduğu için, doktorun önerilerine uyulduğu takdirde hassas bir dönem sonrasında problem zamanla geçiyor.

KOYU RENKLERE BAKMAK GÖZLERİ RAHATLATIYOR

Tatil döneminde özellikle yükseklerde yapılan kar tatilleri sırasında, gözleri korumak için mutlaka geniş çerçeveli kar gözlüklerinden kullanmak gerekiyor. Göz hastalığına sahip kişilerin de, kar tatilinde gözlerine daha çok dikkat etmeleri tavsiye ediliyor. Kar körlüğü genellikle 6-12 saat sonrasında ortaya çıktığı için, bu süreler içindeki belirtilere önem göstermek gerekiyor. Tatil boyunca koruyucu kaskların güneş olmasa bile gözlüklerle beraber kullanılması büyük önem taşıyor. Gözleri korumak için suni göz damlaları kullanılması, gözlerin kaşınmaması ve koyu renklere bakarak gözlerin rahatlatılması gibi kuralları uygulanması öneriliyor.