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Erkeklere fesleğen, kadınlara

Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri tüketmek hem bedensel hem ruhsal sağlığı etkiliyor. aylarında enerji düşüklüğü insanlarda yaygın olarak görülürken cinsel anlamda isteksizlik de görülebileceğini uzmanlar belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım, haftada 2 kez balık tüketmenin dopamin salgısını arttırdığını ve cinsel isteği yükseltmeye yardımcı olduğunu belirtti.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:48 ABONE OL
Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata

Dyt. Duygu Yıldırım "Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini karşılayan bir beslenme alışkanlığı edinmelisiniz. Çok çeşitli meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve bol miktarda lif, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, deniz ürünleri, fındık ve baklagilleri içeren Akdeniz diyeti ile ilgili çalışmaların cinsel hayatı iyileştirdiği bulunmuştur. Ayrıca, avokado, kuşkonmaz, fındık, deniz ürünleri ve meyve gibi yiyeceklerin çoğunun hem geleneksel tıp hem de bilimsel araştırmalarda daha iyi bir cinsel hayat ile ilişkisi saptanmıştır. Haftada 2 kez balık tüketmek dopamin salgısını arttırması sebebiyle libidoya yardımcı olur. Balık tüketmeyenler doktora danışarak Omega 3 desteği alabilirler" dedi.

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Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata
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