Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Evde tedavisi nasıl yapılır?

Kış aylarında en sık rastlanan rahatsızlıkların başında yer almaktadır. Boğaz ağrısı şikâyeti ile her gün hekimlere birçok kişi başvurur. Bu problem ile karşılaşan bazı kişiler ise hastalığı doğal yollarla evde gidermeyi hedefler. Hal böyle olunca da ''boğaz ağrısına ne iyi gelir'' ya da ''boğaz ağrısı nasıl geçer'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlanır. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir ve boğaz ağrısı nasıl geçer? İşte tüm ayrıntılar!

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sıvı tüketimini artırmak gerekir.

Sigara, kirli hava gibi boğazı tahriş edici nedenlerden uzak durulmalı.

Tozlu ev ortamı hem alerji yönünden hem de hastalığı direkt etkileme yönünden zararlıdır.

Kullanılacak kumaş ve malzemelerin çok az tutulması ve onlara uygun deterjanlarla makinede yıkanması alerjiye karşı yararlı olur.

Boğazın irritasyonunda, evde kullanılacak gargara, sprey ve pastiller faydalıdır. Bunları mutlaka doktor gözetiminde kullanmak gerekir.

Tüketilen içeceğin çok sıcak ya da çok soğuk olması zararlıdır, ılık içilmelidir. Yutulması kolay olan yiyecekler; püre, pilav, makarna, lapa gibi besinler yenilmelidir.

Gece uyunulan ortamın çok kuru bir havaya sahip olmaması gerekir. Kalorifer peteğinin üzerine havlu konularak ya da sobanın üzerinde bir çaydanlık kaynatılarak odayı nemlendirmek mümkündür.

Boğaz ağrısının en önemli sebebi enfeksiyonlardır. Enfeksiyondan kastettiğimiz mikrobik hastalıklardır. Bunların içinde "akut faranjitler" denilen hastalıklar vardır.

En önemli mikrop grupları, virüsler ve bakterilerdir. İkisinin tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. Özelliksiz virüsler, kendi kendilerine bir hafta içinde tamamen iyileşen hastalıklar iken, bakterilerde antibiyotik kullanımını gerektiren farklı bir tedavi süreci vardır.

Enfeksiyonlar haricinde birçok hastalık boğaz ağrısına sebep olabilir. Örneğin, boğazın kendi enfeksiyonu olmamasına rağmen burunlardan, sinüslerden akan ya da akciğerden kaynaklanan akıntılar boğazda tahrişe yol açarak boğaz ağrısına sebep olabilir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Özellikli bir durum yoksa, boğaz ağrısına sebep olan virüs için antiviral bir ilaç vermiyoruz. Boğaz bölgesini rahatlatacak gargara, pastil gibi lokal tedaviler uyguluyoruz. Hastanın, yiyeceğine içeceğine dikkat etmesini, su alımını yüksek tutmasını tavsiye ediyoruz. Viral bir enkfeksiyon olduğu için, bağışıklık sistemini desteklemek açısından vitamin ve benzeri ilaçlar kullanılabilir. Çok özel durumlarda, ileride bakteriyel bir enfeksiyona dönüşmesini engellemek amacıyla koruyucu, düşük dozda geniş spektrumlu bir antibiyotik kullanıyoruz.

Bakterilerin sebep olduğu boğaz ağrısı hastalıklarında, o bakterinin tam olarak ne tür bir bakteri olduğunu tespit edersek ona yönelik bir ilaç kullanıyoruz. Genel uygulamamızda, çoğunlukla o bölgede boğaz ağrısı yapabilecek bakteriler bilindiği için, geniş spektrumlu antibiyotiklerle daha yüksek dozda uzun süreli tedavi uyguluyoruz.

Uzun süreden kasıt, 7 ila 10 gün. Bundan daha kısa sürede kesilen antibiyotiklerde, oradaki hastalık kesilmiş olsa bile, kullanılan antibiyotiğe karşı kişide direnç gelişimi başlıyor. Bu, daha sonra gelişecek enfeksiyonların tedavisinde çok önemli bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor.

Adaçayı, zencefil çayı, nane çayı gibi bitki çayları boğaz ağrısını hafifletir ve kuruyan boğazı yumuşatır.

Acı biber, elma sirkesi, tuzlu su gargarası, adaçayı gibi doğal yöntemler genellikle 1-2 saate boğazı yumuşatır ve ağrıyı hafifletir.

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? BAŞ AĞRISI İLAÇ KULLANMADAN, DOĞAL YOLLARDAN GEÇER Mİ?