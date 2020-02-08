Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı neden olur ve çürük diş ağrısı nasıl geçer?

İnsan hayatını çok olumsuz etkileyen diş ağrısı günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesidir. Özellikle dişlerin bakımsız bırakılması nedeniyle ortaya çıkan çürük dişler bazı geceleri uykusuz olarak geçirmemize de neden olur. Bu problemi evde uygulayacağı çözümler ile atlatmak isteyen vatandaşlar arama motorunda 'diş ağrısına ne iyi gelir' diyerek sorgulama yapıyorlar. Diş ağrısına iyi gelen yöntemler evde ne kadar uygulansa da çoğu zaman uzman bir hekime gitmek çare olmaktadır. Peki çürük diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Şiddetli çürük diş ağrısı özellikle geceleri başlar. Çünkü hormonsal değişiklikler ile damar içi basıncın artması ve damarsal genişlemeler, geceleri ağrıyı daha şiddetli hissetmemize sebep olabilir.

Gece yapılacak çözümler medikal bir ilaç alarak en yakın bir diş hekimine gitmektir. Diş hekimine gidemiyorsak çürük diş ağrısı çektiğimiz bölgeye kesinlikle kolonya, alkol vb. şeyler sürmemeliyiz. Çünkü bunlar diş etini tahrişe sebep olarak ikinci bir ağrıya daha neden olabilir. Bunun yerine medikal bir ilaç alarak ağrıyı dindirip sabah hemen diş hekimi kontrolüne gitmeliyiz. Diş hekimi, kanal tedavisi yaparak ağrımızı rahatlatıp ve gerekli müdahaleyi yaparak diş ağrınıza son verecektir.

Vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan bir diş apsesi başka organlara zarar verebilir. Sinirlerde yapılan bir müdahaleden sonra kanal tedavisi yapmalıyız. Kanal tedavisinin yapımını ertelersek, dişin sinirlerinde oluşan iltihap kök ucundan çevre kemik dokularına doğru yayılmalara başlar. Kemik dokusuna yayılan iltihap kemikte ciddi bir basınç oluşturarak şiddetli ağrıya sebep olur. Yine tedavi edilmez ve diş hekimine gidilmezse oluşan apse eğer risk altında bir hasta ise diğer organlarımıza zarar verebilir.

Peki nedir risk grubundaki hastalar;

Kalp hastaları

Organ ve nakil hastaları,

Böbrek ve karaciğer nakli olmuş hastalar,

Kanser hastaları,

Kemoterapi, radyoterapi görmüş hastalar,

Bağışıklık sistemi yetmezliği olan hastalar,

Kalbinde doğuştan delik olan hastalar,

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Şiddetli diş ağrısı çekiyorsanız öncelikle ağrıyan dişinizin ve dişlerinizin arasında bulunan artıkları bir fırçanın yardımı ile düzgünce temizleyin. Dişi fırçalamak çürüğe sıkışmış maddeleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Yarım çay bardağına 1 çay bardağı tuz katıp karıştırınız. Bu uygulama diş ağrısını hafifletip, diş ağrısına neden olan mikropları öldürecektir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Hamilelikte diş ağrısının ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi yoktur. En yoğun görüldüğü evreler ise son ayları kapsar. Hamileliğin son aylarında diş ağrısının şiddeti de kimilerinde artış gösterecektir. Hamilelikte diş ağrısı için yine normal olarak rutin kontrollerin ve bakımların yapılması gerekmektedir. Bunların dışında;

Beslenmeye dikkat edilmeli

Dişler düzenli olarak fırçalanmalı

Hamilelik öncesi diş kontrolleri eksiksiz yapılmalı

Diş eti ağrısı çekenler zamanında tedavi olmalı

20'lik diş problemi çözülmeli

Eklem problemleri için gece plağı kullanılmalı

Kadın doğum uzmanına danışılarak kanal tedavisi yöntemi uygulanmalı

ÇOCUKLARDA DİŞ AĞRISI

Çocuklardaki diş ağrısı da yetişkinler ile aynıdır. Ancak çocuklar yetişkinler kadar kolay ve rahat kontrol olmadığından daha cazip ve acısız yöntemler denenmelidir. Yine evde uygulanacak bitkisel çözümler çocuklardaki diş ağrısını giderebileceği gibi en güvenilir yol olan doktora görünmek en doğrusu olacaktır.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN DİŞE NE YAPILIR?

Çürük dişler için en iyi çözüm doktora gitmektir. Çünkü bir diş çürüdüyse bundan geri dönüş evde yapılan yöntemler ile sağlanamaz. Mutlaka doktor kontrol etmeli ve duruma göre tedavi edilmelidir.

DOLGULU DİŞ AĞRISINI NE GEÇİRİR?

Dolgu yapılan dişte sinirler alındığından orası boş duruma getirilir. Buradaki dolgu çürüdüyse o dolgu temizlenir ve tekrar hijyen kuralları gereğince tedavisi yapılır. Birkaç gün diş hassasiyeti görülse de zaman içerisinde düzelecektir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER? EVDE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? BAŞ AĞRISI İLAÇ KULLANMADAN, DOĞAL YOLLARDAN GEÇER Mİ?