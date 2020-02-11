Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

, “ Virüsün ’ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız. Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var." dedi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:49 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk." dedi.

Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar." diye belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN