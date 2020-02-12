Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir!

TOPUK DESTEĞİ OLAN AYAKKABI SEÇİN

Çocuğunu giydiği ayakkabının yerle birebir temas etmemesi gerektiğini, topuk desteğinin şart olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerekir. Bu yükseklik içinde bir desteğin de olması şart. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ideal. İç destek çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olmalı" dedi.