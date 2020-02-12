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çocuğun ayak sağlığını bozabilir!

Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyla geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Muğrabi şunları söyledi: "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Üst üste giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar."

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:27 ABONE OL
Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir!

TOPUK DESTEĞİ OLAN AYAKKABI SEÇİN

Çocuğunu giydiği ayakkabının yerle birebir temas etmemesi gerektiğini, topuk desteğinin şart olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerekir. Bu yükseklik içinde bir desteğin de olması şart. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ideal. İç destek çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olmalı" dedi.

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Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir!
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