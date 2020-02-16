Hamilelikte ‘Gribal enfeksiyona’ dikkat!

Ünlü; "Gebelikte gribal enfeksiyon aslında gebe olmayan insanlardaki gribal enfeksiyonlardan daha riskli seyrediyor. Çünkü bazı farklılıklar var. Vücutta gebeliğe bağlı bazı değişimler oluyor ve bunlar enfeksiyonun daha ağır seyretmesine katkıda bulunuyor. Normalde gebelikte oksijen ihtiyacı artıyor. Çünkü anne ve anne karnındaki bebek iki canlı. Bunun dışında diyafram dediğimiz nefes almayı sağlayan zar şeklindeki yapı yukarı doğru çıktığı için akciğerlerin oksijen kapasitesi azalıyor. Bundan dolayı hem oksijen ihtiyacı arttığı hem akciğerlerin kapasitesi azaldığı için solunum yolu enfeksiyonu çok ağır seyredebiliyor.

Onun için gebelikte gribal enfeksiyonlar önemli. Dikkat edilmesi gereken grip dediğimiz virüsün neden olduğu bir enfeksiyon. Bir de nezle dediğimiz basit soğuk algınlığı var. Bunları karıştırmamak lazım. En önemli parametre gripte olan ama basit soğuk algınlığında olmayan şey ateştir. Ateşin de sınırı 37.8'dir. ondan dolayı solunum yolu enfeksiyonu bulgularına ateş de eklenmesi durumunda grip virüsü şüphesi artıyor. Kesinlikle tedavi edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

BU VİRÜS BAKTERİ OLMADIĞI İÇİN...

Gebelerde akılcıl ilaç kullanılmasının lazım olduğunu kaydeden Ünlü; "Gebelikte şu yaklaşım yanlış; 'gebesiniz, ilaç kullanamazsınız, sadece istirahat edeceksiniz' yanlış. Çünkü daha ağır seyrettiği için biran önce ilaç başlanması gerekiyor. Akılcıl ilaç kullanılması lazım. Bu virüs bakteri olmadığı için antibiyotiklerin hiçbir faydası olmaz. İlk 2 gün başlanıldığında etkili oluyor. İkinci günden sonra virüs çoğalmış olduğu için bağışıklık sistemi bunu yok etmeye başlıyor.

Bizim ilacımızın yok olmasına faydası yok. Virüsün çoğalma evresinin ilk 2 günü başlanırsa daha hafif geçmesine neden oluyor. Gebelikte muhakkak hekime başvurulması gerekiyor. Bazı şeylere dikkat edersek gribal enfeksiyon olma ihtimalimiz azalıyor. Burada önemli olan şey C vitamini tüketimi. Kuşburnu ve ıhlamurun gebelikte kullanılmasında düşük açısından hiçbir sakıncası bulunmaz. Bağışıklık sisteminin baskılanmaması için stres önemli.

STRES FAKTÖRÜ ARTTIĞINDA...

Stres faktörü arttığında bağışıklık sistemi arttığı için enfeksiyona meyil artıyor. Uyku düzeni, güzel dinlenmek önemli. Çünkü uykusuzluk, yorgunluk da bağışıklık sistemini baskıladığı için bu tarz enfeksiyonlara davetiye çıkarmakta. Öncelikle amacımız gribal enfeksiyonun olmamasını sağlanması, olursa da tedavi edilmesi gerekir. Ayrıyeten gebelikte yapılan grip aşısının hiçbir zararı yok. Hem anne hem bebek için bir zararı olmamakta. Onun için tüm gebelerimize grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Ama grip olmadan önce olunması gerekiyor" diye konuştu.

