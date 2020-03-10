Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri El dezenfektanı nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı tarifi...

nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı tarifi...

'de ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasından dolayı birçok kişi virüse karşı korunmanın yollarını arıyor. Uzmanlar koronavirüsten korunmanın bir yolunun da temizlikten geçtiğini belirtti. İnsanlar sağlığı tehdit eden koronavirüsten korunmak için el dezenfektanının nasıl yapıldığına dair araştırmalar yapıyor. Özellikle yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem almak isteyenler için evde tarifi herkes tarafından merak ediliyor. Türkiye'de tarafından koronavirüse karşı olağanüstü önlemler alınsa da vatandaşlar bu konuda tedbirli olmak durumunda. Peki ? El dezenfektanı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte el dezenfektanı için malzemeler ve yapılışı…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 15:41 ABONE OL
El dezenfektanı nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı tarifi...

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlem almak gerekiyor. Sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden yeni tip coronavirüs (Covid-19) İran ve İtalya'da ciddi ölümlere sebep oldu. Vatandaşlar koronavirüse karşı korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Günlük hayatta alınacak önlemlerle koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar el temizliğinin önemini vurguluyor. Peki evde kolayca hazırlayabileceğiniz nasıl yapılır? El dezenfektanı için hangi malzemeler kullanılır? İşte el dezenfektanı yapılışı…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El dezenfektanı nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı tarifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA