El dezenfektanı nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal el dezenfektanı tarifi...

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlem almak gerekiyor. Sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden yeni tip coronavirüs (Covid-19) İran ve İtalya'da ciddi ölümlere sebep oldu. Vatandaşlar koronavirüse karşı korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Günlük hayatta alınacak önlemlerle koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar el temizliğinin önemini vurguluyor. Peki evde kolayca hazırlayabileceğiniz el dezenfektanı nasıl yapılır? El dezenfektanı için hangi malzemeler kullanılır? İşte el dezenfektanı yapılışı…