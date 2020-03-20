Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bağışıklığı güçlendirmek için multivitamin almalı mıyız? Multivitamin kullanımı corona virüsten korur mu?

Bağışıklığı güçlendirmek için almalı mıyız? Multivitamin kullanımı corona virüsten korur mu?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü salgınında vatandaşların önlem olarak başvurduğu yollardan biri de desteği. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlığını korumak isteyen vatandaşlar özellikle de bu takviyelerin corona virüse karşı etkili olup olmadığını araştırıyor. Multivitamin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğine dikkat çekti. Peki multivitamin corona virüsten korur mu? İşte cevabı...

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:12 ABONE OL
Bağışıklığı güçlendirmek için multivitamin almalı mıyız? Multivitamin kullanımı corona virüsten korur mu?

Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaları görülmeye başlanan salgınına önlem olarak vatandaşlar ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye'de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97'sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85'inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55'inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağışıklığı güçlendirmek için multivitamin almalı mıyız? Multivitamin kullanımı corona virüsten korur mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA