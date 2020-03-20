Bağışıklığı güçlendirmek için multivitamin almalı mıyız? Multivitamin kullanımı corona virüsten korur mu?

Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye'de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97'sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85'inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55'inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.