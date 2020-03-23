Virüs, plastik eldivende 8 saat yaşayabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerinde kafamızı karıştıran doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi…Maskeler 2 türlüdür, cerrahi maskeler ile sağlık personelinin kullandığı N95 denilen maskeler. Cerrahi maskeler, karşıdaki kişinin mikrobu size bulaşmasın diye dizayn edilmemiş. Sadece cerrah ameliyata girmeden önce takıyor ki kendi ağzındaki, burnundaki bakteriler o ameliyattaki hastaya bulaşmasın. Dolayısıyla dışarıdan içeriye geçirgenliği yüksek. Yani tek başına cerrahi maske dışardaki virüsün size bulaşmasını engelleyemiyor. Diğer tipi de N95, uzun süre kullanmanız olmaz. Bir hastayı çok yakından muayene ederken takarsınız, çok uzun süre takarsanız nefes darlığı gelişir. Bu maskelerin şikayeti olan kişi tarafından takılması lazım, iş yerinde otururken ateşi çıktı ve sağlık personeline gitmesi gerekiyor, o zaman maskeyi takıp çıkacak. Ya da acil bir ihtiyacı için bakkala gitmesi gerekiyor, o zaman takıp gidecek. Açık ofiste çalışanların bütün gün maske takmasının faydası yok. Maske, nefesinizin buharıyla ıslanır, özelliğini yitirir, bakteri ürer. Hele ki alıp çantanıza ya da masanıza koyup tekrar takıyorsanız, o bakteriyi solursunuz. Eğer kullanılacaksa, ön üst tarafındaki metal çubuğu burnunuzun üzerine getirip tam oturtmanız lazım ki; dışarıdan hava girmesin. Maskeler tek kullanımlıktır. Maskeyi çıkarıp attıktan sonra da ellerinizi yıkayacaksınız.Virüs dış ortamda birçok maddede dayanıklı. El dezenfektanının alkol oranının yüzde 60'ın üzerinde olması lazım. El dezenfektanı yoksa kolonya kullanılabiliriz. Onun da 60 derece alkol oranının üzerinde olması lazım. El dezenfektanı kullanırken de el yıkamadaki kurallara uyacağız. Mutlaka avuç içi, el sırtı, parmak aralarını, baş parmağı ve tırnak uçlarını temizleyeceğiz. Evde herkesin havlusu ayrı olmalı. Dışarıda isek ve kağıt havlu ya da hava veren aletler de kullanılabilir. Ondan sonra kağıtla musluğu kapatın, tuvalet kapılarını da onunla açıp çıkıp kağıdı atacaksınız. Kolonya ve dezenfektan ikisi de aynı etkiyi gösteriyor.Hepsi yalan dolan. Pastillerin hiç birisinin antivirüs etkisi yok. Sahtekarlık açıkçası… Tuzlu suyla gargara, ılık suyla gargara, sirkeli suyla gargara; bunların hiç birisinin virüse etkisi yok. Sirke, bakteriyi öldürür ama virüse bir şey yapmaz.Eldiven çok yanlış bir şey. Marketlerde kasiyerler takıyor, bankada para ile ilgilenen kişiler takıyor. Bir defa karşıdaki kişinin sağlığını tehlikeye atıyorlar. Elleri çıplak olsa, her defasında ellerini temizlemeleri lazım. Ama eldiven taktıkları için eldivenleri sık sık değiştirmiyorlar. Bir kişinin verdiği parayı elleyip size veriyorlar. Virüs, plastiklerin üzerinde 8 saat rahatlıkla yaşayabiliyor.