30 hastadan 1 'inde corona virüsü yeni belirtisi tespit edildi! Son dakika corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs yeni belirtiler

Amerikan Oftalmoloji Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile koronavirüsün şu ana kadar açıklanmaya yeni bir belirtisinin keşfedildiği duyuruldu. Dünya çağında vaka ve ölüm sayıları ile aynı oranda artış gösteren endişe dalgası, corona virüsü belirtileri ile alakalı haberlerin yakından takip edilmesine sebep oluyor. Koronavirüs kaynaklı kovid-19 hastalığının tedavisi ve ilaç geliştirme süreçleri ile alakalı çalışmalar yürüten uzmanlardan, hastalık sebebiyle ortaya çıkan belirtilerde bugüne kadar tespit edilemeyen yeni bir belirtiye rastlandığı duyuruldu. Virüsün çıkış noktası Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınırken özellikle Avrupa ve ABD'de coronavirüsü vaka ve ölüm sayılarında güç geçtikte artış gözleniyor. Virüsten korunmak için yapılması gereken en önemli şey ise sosyal izolasyon. Hastalığın tedavisi ile ilgili çalışmalar sürse de henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Dolayısıyla herkesin kendini virüs salgınından koruyabilmek adına mümkün olduğu kadar başka insanlar ile temastan kaçınması ve dış ortamlarda bulunmaması gerekiyor. Öte yandan virüsün bulaşmasını engellemeyi sağlayacak bir başka yöntem ise hijyen kurallarına en üst düzeyde dikkat etmek. Peki coronavirüs belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl ortaya çıkar? Uzmanlar tarafından 30 vakadan 1'inde rastlanıldığı açıklanan corona virüsü yeni belirtisi nedir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

30 HASTADAN 1'İNDE TESPİT EDİLDİ! CORONA VİRÜSÜ YENİ BELİRTİLERİ?

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD'de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1'inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

ABD'li doktorlar, Çin'deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.

Y KUŞAĞI DA RİSK ALTINDA

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün yaşla bağlantısına dair bakış açısını değiştirebilir.

Buna göre "Y" kuşağı olarak bilinen 20-44 yaş arası grupta, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı hiç de az değil.

Elde edilen yeni veriler, yaşları 20 ve 44 arasında değişen hastaların yaklaşık 5'te birinin hastaneye yatırıldığını gösteriyor.

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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR GELİYOR!

Dünya üzerinde salgın giderek yayılırken bilim insanları hasta kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı yeni bulgulara rastlandığını aktardı. Buna göre; Corona virüsü belirtileri insan vücudunda sadece yüksek ateş ve öksürük değil aynı zamanda farklı belirtilere de sebep oluyor.