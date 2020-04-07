Corona virüs salgınından korunmak için eve kapanan çiftler birbirine nasıl davranmalı?

Virüs tedbirleriyle yaşamaya çalışmak ister istemez hayatlarımızı zorlaştırıyor. Birbirinizi ne kadar severseniz sevin sürekli aynı ortamda kalmak bir süre sonra beraberinde belli problemleri de getirecektir. Böyle durumlarda ilişkinizi, sevginizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Dünya olarak içinde bulunduğumuz süreç olağan dışı bir durum. O yüzden ilişkinizden ya da sevginizden şüpheye düşmeyin.

KENDİNİZE AİT ZAMANLAR YARATMAYA ÇALIŞIN

Eşler ya da çiftler olarak birbirinizden bağımsız vakitler yaratın kendinize. Gün içerisinde sürekli birlikte dip dibe olmak bir süre sonra hem sizi hem de ilişkinizi yıpratıp sorgulanabilir hale getirecektir. Bu yüzden gün içerisinde ayrı odalarda kendinize ait zamanlar yaratmaya çalışın. Karantina günlerinde hem kendinizi hem de ilişkinizi güçlü kılabilmek için bu davranışlara özen göstermeye çalışın. Unutmayın ki bu günler geçecek ve sizler yine mutlu çiftler olarak hayatlarınıza devam edeceksiniz.