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Bu besinler salgınına karşı koruyor!

dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar corona virüse karşı besinlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu noktada birçok vatandaş hangi besinlerden yararlanması gerektiğini araştırıyor. Peki hangi besinler bizi corona virüse karşı korur? ABD'li Doktor Darria Long Gillespie, şifa deposu 4 bitkiyi açıkladı. İşte Doktor Darria Long Gillespie açıkladığı virüs düşmanı 4 mucizevi ...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:34 ABONE OL
Bu besinler corona virüs salgınına karşı koruyor!

EKİNEZYA

Yüzyıllardır kullanılan bitkidir. Grip ilacından daha iyidir.

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Bu besinler corona virüs salgınına karşı koruyor!
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