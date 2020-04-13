Bu besinler corona virüs salgınına karşı koruyor!

Corona virüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar corona virüse karşı besinlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu noktada birçok vatandaş hangi besinlerden yararlanması gerektiğini araştırıyor. Peki hangi besinler bizi corona virüse karşı korur? ABD'li Doktor Darria Long Gillespie, şifa deposu 4 bitkiyi açıkladı. İşte Doktor Darria Long Gillespie açıkladığı virüs düşmanı 4 mucizevi besin...
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:25Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:34ABONE OL
EKİNEZYA
Yüzyıllardır kullanılan bitkidir. Grip ilacından daha iyidir.