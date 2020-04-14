Corona virüse karşı hangi besin daha koruyucu? İşte bilimsel verilerle corona virüsü gerçekleri…

Corona virüse karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri evde izolasyon. Corona virüse karşı evde izolasyonun yanı sıra özellikle alınan besinler bağışıklık sistemini güçlendirmek için büyük önem taşıyor. Corona virüsle ilgili herkesin merak ettiği konulardan biri, virüse karşı birebir etkili besinlerin hangileri olduğu... Corona virüse karşı en etkili besini açıklayan Diyetisyen Gülçin Işık, marketten alınan ürünlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini, evde dezenfektan olmaması durumunda neler yapılabileceğini ve corona virüse yakalanan çocuklarda belirti olmamasının sebeplerini anlattı.

Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinlerden faydalanmalıyız?

Kesinlikle organik, mevsiminde sebze ve meyve, organik beslenmiş ve besi ürünleri kullanılmadan, antibiyotik kullanılmadan, hormon kullanılmadan yetiştirilmiş hayvansal gıdalar, yüksek doz C vitamini içeren ağırlıklı sebze bağışıklığınızı güçlendirmekte çok etkili olacaktır. Örnek olarak; tatlı kırmızı biber, patates, soğan, tatlı patates, kuşkonmaz, portakal, limon, maydanoz sayılabilir.

Yine çinko içeriği fazla olan organik yumurta, deniz balığı, otla beslenmiş hayvanların etleri, kabak çekirdeği, badem bunlara örnek olarak sayılabilir. Kişinin bağışıklığını güçlendirmek için özellikle bireysel hareket etmesi, vücudunun ihtiyacına göre dengeli ve yeterli beslenmesi gerekir.

Bunun haricinde birebir corona virüse karşı etkili olduğu düşünülen (viral replikasyonu durdurduğu, virüs enfeksiyonunu sınırlandıran) klorokin fosfat içeren mucizevi bitki olan kına kına ağacı kabuğundan yapılan çay, hastalığın tedavisine yardımcı olacağı düşülmekte olan doğal ürünlerden birisidir.