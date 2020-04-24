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Corona virüs belirtileri ile ilgili şoke eden haberi! İşte gün gün

Dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü belirtilerine ilişkin yerli ve yabancı pek çok haber ajansına yeni bilgiler düşmeye devam ediyor. JAMA Neurology adlı bir dergide yapılan en son araştırmada ilk olarak Çin'de görülen ve insan vücudunda soğuk algınlığı, grip semptomları gösterdiği bilinen korona virüsün kişilerde koordinasyon bozukluğu, tökezleme ve nöbet geçirme yol açabileceği iddiasını ortaya koydu. Dünya üzerinde corona virüs taşıyan insan sayısı 2 milyon 700 bini aşarken İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, bu semptomları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı oluyor. Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte gün gün ortaya çıkan corona virüsü belirtileri ile ilgili

Giriş Tarihi: 24.4.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 08:06 ABONE OL
Uzmanlardan Corona virüs belirtileri ile ilgili şoke eden son dakika haberi! İşte gün gün corona virüsü belirtileri

Yeni tip corona virüsü belirtilerine ilişkin tüm dünyada yakından takip ediliyor. İlk olarak yüksek ateş, kuru öksürük ve baş ağrısı gibi semptomlar gösteren COVİD 19 belirtilerine yenisi eklendi. İnsan vücudunda farklı farklı etkiler gösteren korona virüsü belirtilerine ilişkin JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, tökezleme, gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Öte yandan uzmanlar nörolojik semptomları üç kategoriye ayırarak corona belirtilerini açıkladı. Peki nelerdir? İşte yeni tip corona virüsü belirtilerine ilişkin gelişmeleri

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR!

İnsan vücudunda yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı gibi belirgin semptomlarda ortaya çıkan corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair bilgiler…

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Uzmanlardan Corona virüs belirtileri ile ilgili şoke eden son dakika haberi! İşte gün gün corona virüsü belirtileri
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