Uzmanlardan Corona virüs belirtileri ile ilgili şoke eden son dakika haberi! İşte gün gün corona virüsü belirtileri

Yeni tip corona virüsü belirtilerine ilişkin son dakika haberleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. İlk olarak yüksek ateş, kuru öksürük ve baş ağrısı gibi semptomlar gösteren COVİD 19 belirtilerine yenisi eklendi. İnsan vücudunda farklı farklı etkiler gösteren korona virüsü belirtilerine ilişkin JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Öte yandan uzmanlar nörolojik semptomları üç kategoriye ayırarak corona belirtilerini açıkladı. Peki corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte uzmanlardan yeni tip corona virüsü belirtilerine ilişkin son dakika gelişmeleri

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR!

İnsan vücudunda yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı gibi belirgin semptomlarda ortaya çıkan corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair bilgiler…