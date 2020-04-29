İncirin faydaları nelerdir? Birçok hastalığa şifa İncir hangi hastalığa iyi gelir?

İncir, insanlar tarafından tüketilen en eski meyveler arasındadır. İncir kolay bulunan bir meyve olmakla birlikte faydaları da oldukça fazladır. Çeşitli sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar, incirin faydaları nelerdir sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İncirin Kleopatra'nın en sevdiği meyve olduğunu biliyor muydunuz? Peki, incirin faydaları nelerdir? İncirin faydalarının çoğunu burada haberimizde derledik…

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Araştırmalar, kuru incir gibi düzenli olarak kurutulmuş meyve yiyenlerin (günde yaklaşık 1/8 bardak), daha az tartma, daha düşük BMI'lara sahip olmaları ve genellikle daha sağlıklı yemek yemelerinin daha olası olduğunu göstermiştir. İncir yediğinizde bazı özel sağlık nimetleri de vardır. Okumaya devam etmek!

Antioksidanlar açısından zengindir

İncirler, özellikle kurutulmuş olanlar, yüksek polifenol içerikleri nedeniyle antioksidanlar açısından zengindir. Araştırmalar, incirlerin polifenol içeriğinin hem kırmızı şaraptan hem de yeşil çaydan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Unutmayın, antioksidanlar sağlığınıza faydalıdır, çünkü zararlı serbest radikalleri temizlerler. Antioksidan açısından zengin en iyi gıdaların tam listesine bakın.

Kemikleriniz için faydalıdır

İncirler kalsiyum ve magnezyum içerir - kemiklerinizi sağlıklı ve güçlü tutmada rol oynayan iki mineral. Aslında, ½ bardak kuru incir neredeyse ½ bardak süt kadar kalsiyum sağlar. Ama aynı zamanda, stronsiyum adı verilen, araştırmanın kemik sağlığına katkıda bulunduğunu gösteren bir bileşik içerirler. Aslında, postmenopozal osteoporozu tedavi etmek için patentli bir stronsiyum formu kullanılır. (Kemiklerinizin de sağlıklı kalmasına yardımcı olan bu D vitamini açısından zengin gıdaları doldurun.)

Saç sağlığı için incir!

Çok az sayıda çalışma incir ve saç sağlığı arasındaki bağlantıyı incelemiştir. Bununla birlikte, incir sağlıklı saçların korunmasına yardımcı olan önemli bir mineral olan demir bakımından çok yüksektir.

Bir kişi saç sağlığı için besin özleri veya takviyeler almaya başlamadan önce, kendileri için güvenli olduğundan emin olmak için doktorlarıyla konuşmalıdır.

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Ateş düşürücü bir etkiye sahiptir

İncirin ateş üzerindeki etkisini test etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, sıçanlarda yapılan bir çalışma, bir incir alkolü ekstresinin bir dozunun vücut sıcaklığını 5 saate kadar azalttığını gösterdi.

Bununla birlikte, araştırmacılar incirlerin vücut ısısını düşürücü etkisinin nasıl açıklanacağından emin olmadığından, bu bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Sindirimi kolaylaştırır

Meyvenin müshil özelliklerinden dolayı, insanlar kabızlığı tedavi etmek için genellikle incir şurubu kullanırlar. Bununla birlikte, sadece birkaç çalışma kabızlığa yardımcı olan incir kanıtı sağlamıştır.

Bir çalışmada, araştırmacılar farelere kabızlığa neden olması için loperamid (Imodium) verdi. İncir ezmesi alan sıçanların kontrol grubuna göre daha az kabızlık geçirdiği görüldü.

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