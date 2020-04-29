Sağlıklı bir oruç için sahur şart

Diyetisyen Psikolog M. Berrin Ak, ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek için tüyolar verdi. Ak, gün boyu uyumak vücudun bağışıklık sistemini zayıflatacağından gece saatlerinde 7 ila 9 saat kadar uyumak sağlık açısından daha uygun. Düzenli spor yapanların oruç tutarken de spor yapmasında bir sakınca yoktur. Fakat yapılan sporun dozunun düşürülmesi gerekir" dedi. En önemli öğünün ise sahur olduğunun altını çizen Ak, sahura kalkmadan oruç tutmanın gün içinde kan şekeri düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olacağını ve oruç tutanların sahura kalkmasının sağlık açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ak, sahurun imsak vaktine yakın bir zamanda yapılmasını ve sahurda kolay hazmedilebilen, protein içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini söyledi.Nişantaşı Üniversitesi'nden Diyetisyen Psikolog M. Berrin Ak özellikle sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili şu önerileri sıraladı:* Acılı, baharatlı ürünler mide bulantısına neden olabilir. Sahurda; salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, kızartma, kavurma gibi acılı, baharatlı, yağ oranı yüksek gıdalar ve unlu, şekerli, tuzlu besinlerin gün gün boyu mide bulantısı yaşanmasına neden olabilir.* Süt, yumurta, az tuzlu ya da tuzsuz peynir, salatalık, domates, yeşillik, ceviz-fındıkbadem gibi kuruyemişler ve bir iki dilim tam buğday ekmeğinden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, ayran, şekersiz ya da az şekerle yapılmış kompostolar tercih edilebilir.* İftar sonrasında hazımsızlık ve gaz şikayetinin olmaması için yemeğe çorba, yoğurt ve salata gibi hafif yemeklerle başlanmalı ve yemekler iyice çiğnenerek tüketilmelidir. Beyne tokluk sinyalinin gitmesini sağlamak ve aşırı yemek yemeyi önlemek için ise ana yemeğe 10-15 dakika bekledikten sonra geçilmelidir.* Eğer iftarda bir gün et yemeği yenmişse diğer günler sebze ya da kurubaklagil gibi yemekler tercih edilmelidir. Pirinç pilavı, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinler yerine tam buğday ekmeği, kuru baklagiller, kepekli makarna gibi glisemikindeksi düşük lif içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir. Lifli besinler hem tokluk süresini uzatır hem de az yemeye bağlı kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olur.* Ramazan ayında birçok kişinin yaşadığı baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilecek sıvı kaybı (dehidrasyon) yaşamamak için iftarla sahur arasında bol sıvı alınmalı. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecekler su yerine geçmemekte ve vücutta diüretik (su atıcı) etki yapmaktadır. Sahura kadar belli aralıklarla en az 2 litre su ve 1 şişe maden suyu tüketilmelidir.* Bu yıl evde kalmak zorunda olduğumuz ramazan ayında oruç tutarken bolca uyumak istenebilir. Gün boyu uyumak vücudun bağışıklık sistemini zayıflatacağından gece saatlerinde 7 ila 9 saat kadar uyumak sağlık açısından daha uygun olacaktır.* Ayrıca gün içinde hareketsiz kalmamak gerekir. Düzenli spor yapan bireylerin oruç tutarken de spor yapmasında bir sakınca yoktur. Fakat yapılan sporun dozunun düşürülmesi gerekir. Önerim yapılacak sporun iftara yakın veya iftardan 1.5 - 2 saat sonra yapılmasıdır* Diyabet ve tansiyon hastaları, gebe ve emzikli kadınlar, gelişme çağındaki çocuklar, çok yaşlı olan hastalar, kalp ve böbrek hastaları, her gün ilaç kullanması gereken hastalar ve özel bir diyet uygulaması gereken ülser, kolit, kronik bağırsak hastalığı olanların hekime danışmadan oruç tutmasının sağlık açısından sakıncalı olabilir.