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Bu 10 kritik kurala dikkat! Elimizdeki tehlike sadece değil

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi nedeniyle zamanımızın çoğunu, hatta tümünü evde geçirdiğimiz bu süreçte çalışmak, eş dostla iletişim kurmak, yoğun gündemi takip etmek veya gündemden kaçmak için elimizdeki tek imkan; cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar. Hal böyle olunca da zaten günlük işlerden yorulan el ve kollarımıza fazladan yüklenmiş oluyoruz. Ancak bu yüklenmenin faturası ağır olabiliyor. Örneğin el, bilek ve kollarda; ağrı, şişme, hareket ve ile uyuşma benzeri ciddi sorunlara neden olması gibi! Üstelik eskiden teknolojinin kullanımına bağlı sorunlar erişkin yaş grubunda daha sık görülürken, cep telefonu ve kullanımının yaygınlaşması, derslerin bilgisayar ortamına taşınması nedeniyle artık gençleri, hatta çocukları bile tehdit ediyor!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 14:48 ABONE OL
Bu 10 kritik kurala dikkat! Elimizdeki tehlike sadece koronavirüs değil

UYKUDAN UYANDIRIYORSA, DİKKAT!

Mobil telefon ve başta olmak üzere akıllı cihazların kullanımına bağlı ağrı el ve kollarda gelişebiliyor, hatta omuzları dahi tutabiliyor. Ağrıya eklemlerde ve kollarda şişmeler, parmaklarda uyuşmalar da eşlik ederek tabloyu daha da büyütebiliyor.

Doç. Dr. Arel Gereli, tüm bu sorunların yaşam kalitemizi düşürecek, uyku kalitemizi bozacak ve bizi başkalarına muhtaç hale getirebilecek kadar şiddetli boyutlara ulaşabildiğine dikkat çekerek, "El ve kollarda görülen yakınmalar gün içinde değişen düzeylerde görülebilir, ancak gece oluyorsa ve uykudan uyandırıyorsa ciddi bir soruna işaret eder. Dolayısıyla bu durumda mutlaka hekimle irtibata geçilmeli" diyor.

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Bu 10 kritik kurala dikkat! Elimizdeki tehlike sadece koronavirüs değil
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