AVM’de asansöre binmeyin tuvalete gitmeyin

Koronavirüs küresel salgını tedbirleri sebebiyle alışveriş merkezleri geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Şişli Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alihan Oral, yaklaşık iki aylık aradan sonra bugün açılacak olan alışveriş merkezlerine gideceklere önerilerde bulundu…Alışveriş merkezleri, kapalı ortam ve içerisindeki kişi sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasında ve bulaştırılmasında risk açısından önemli mekanlardır. AVM'lerde genelde merkezi havalandırma ve iklimlendirmeler yapılır. Bu nedenle virüsün yayılması konusunda kesin olmasa da risk oluşturacağı tahmin edilir. AVM'lerin ortak alanları dışında mağazaların da kendi klima ve havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bu havalandırma sistemleri genelde dışardan hava almaz ve kendi içindeki havayı temizleyerek verebilir. Bu da yine virüsün yayılmasında etkili olabilir. Havalandırmalar dışında kabinler de riskli yerlerdendir. Kabinde virüsü taşıyan bir kişi kıyafet denedikten hemen sonra başka bir kişi kabine girdiğinde yine virüsü alma ihtimali olabilir. AVM'lerin tuvalet ve asansör gibi ortak kullanılan yerleri de riskli alanlardır.AVM'lerdeki riski azaltmak için mutlaka yapılması gerekenler:Öncelikle salgının başından beri söylenen kişisel hijyen, temas ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli.AVM'lerde olabildiğince az süre kalınmalı ve AVM'ye olduğunca az kişiyle gidilmelidir.Hem çalışanlar, hem de müşteriler mutlaka maske takmalı ve maskeler ağzı ve burnu kapatacak şekilde düzgün bir şekilde takılmalı.Mecbur kalınmadıkça asansöre binilmemeli. Eğer binilmek zorundaysa asansörlerden inince eller sabunla yıkanmalı veya el dezenfektanı ile temizlenmelidir.Tuvalete mümkün olduğunca gidilmemeli; gidildiğinde hem öncesinde, hem sonrasında eller mutlaka sabunla iyice yıkanmalıdır.Tuvalet, asansör, merdiven kolları gibi yerler AVM yönetimi tarafından sıkça alkol veya dezenfektanla temizlenip silinmelidir.Hem AVM'nin giriş ve çıkışında, hem de mağazaların giriş ve çıkışında ve uygun yerlerde mutlaka el dezenfektanları bulundurulmalıdır.AVM giriş çıkışlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve müşteriler teker teker ve belirli sayıda alınmalıdır.AVM girişinde ateş ölçülmeli, ateş olması halinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.Mağazaya giren kişi sayısı gözetlenmeli. Kalabalığın önüne geçilmelidir.Ödeme ve kabin sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.Kabinlere müşteriler daha az sıklıkta alınmalı ve kabinler dezenfekte edilmelidir.Ödeme yapılırken temassız ödeme yapılmalı, imkan yoksa sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve kasalarda el dezenfektanı bulunmalıdır.Mağazalarda denenen kıyafetler, virüsün bulaşma riski az olsa da, kabinden hemen alınmalı ve hemen reyona konulmamalıdır.