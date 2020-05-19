Seyahat boyunca maskenizi asla çıkarmayın!

Koronavirüs küresel salgınında farklı sektörlerde normalleşme süreci başladı. Seyahat yasakları tamamen kalktıktan sonra insanlar memleketlerine, yazlıklarına, ailelerinin yanına gidecek. Peki, seyahat ve tatil sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? İç Hastalıkları Uzmanı Yusuf Yıldırım, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri GÜNAYDIN'a anlattı…■ Yeni dönemde seyahat en sıkıntılı konulardan biri. Öncelikle şunu söylemek lazım ki, toplu taşıma araçlarıyla, şehirlerarası otobüslerle, uçaklarla seyahat yapmak bu süreçte ciddi bir risk. Çünkü birçok insanın uzun süre vakit geçirdiği kapalı ortamlar olan araçlardaki hava sirkülasyonu, bizi o araçtaki herkesle yakın temas kuruyormuşuz gibi bir konuma getirebilir.■ O yüzden yeni dönemde şehirlerarası seyahat etmek istiyorsak özel araçlarla gitmek en mantıklı olanı. Bunu yapamıyorsak, yolcu sayıları belli bir sınırlamaya tabi tutulursa şehirlerarası otobüsler tercih edilebilir.■ Araç içindeki herkes mutlaka yolculuk süresince maske takmalı.■ Eğer iş için ya da zaruri nedenlerle uçak yolculuğu yapmak zorundaysak, yolculuk süresince maskemizi çıkarmamalıyız. Herkes de buna dikkat etmeli. Tabii yine uçak yolculuklarında uzun seyahatlerde yemek yenecek, yolcular maskelerini çıkaracak. Bu da büyük bir risk oluşturacak, bunu da söylemek lazım.■ Yine bu yakın dönemde kontrollü normalleşme başladıktan sonra seyahat yapacak kişiler belli başlı tedbirleri almak zorunda. Bağışıklığın güçlü tutulması için vitamin takviyeleri almalılar. Mutlaka yanlarında şu an virüse karşı etkin madde olduğu bilinen klorheksidin içeren gargara ile boğaz spreyini ve yine belli başlı ilaçları da seyahat çantalarında bulundurmalılar.■ Yaz tatili konusunda ise eskisi gibi otellerde, açık büfelerde, kalabalık plajlarda tatil yapma fikrini aklımızdan çıkaracağız. Öncelikle şunu unutmayacağız, ne kadar çok insan ve ne kadar yakın temas olursa, koronavirüsün bulaşma ihtimali o kadar artıyor.■ Virüsün bitmesi, ortadan kaybolması gibi bir durum yok. Sadece aldığımız önlemlerle etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz.■ Plaja gidecekler mutlaka sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kapasitesinin altında çalışan, insan sayısını sınırlı tutan yerleri tercih etmeliler. Plajlarda kişiler arasındaki mesafe 2-2.5 metre olmalı. İnsanların plajda vakit geçirirken ya da güneşlenirken maske takması önemli.■ Otelde tatil yapmak zorunda olan kişiler içinse; havuzun temizliği, yiyeceklerin hazırlanması süreci, oda ve ortak kullanılan alanların temizliğinde hijyen kurallarına uyulmaması, enfeksiyonun bulaşması için risk haline dönüşecek.■ Yemeklerin açık ortamda hazırlanması ve bu yiyecekleri hazırlayan kişiler, bulaş riskine bir tuğla ekleyecek. Ben toplu alanlarda tatili değil, bir evde, ev içindeki kişilerin sayısına da dikkat edilecek bir tatil öneriyorum.