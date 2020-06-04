Güzellik merkezinde yeni dönem yeni yöntem

Tüm hijyen kurallarına ilişkin prosedürler baştan sona değişti. Kadın müşteriler ateşi ölçülerek, önlükle içeri alınıyor. Tek kullanımlık maske, steril önlük, bone ve havlular kullanılıyor. Yoğunluğa karşı randevu sistemi devreye sokuldu.

Tırnak pensleri 3 farklı dezenfekesiyon sistemiyle temizleniyor. Cilt bakım odaları ozon hava sterilazsyon cihazı ile sık sık temiz havaya kavuşturuluyor. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde koltuk düzenlemeri yapıldı. Yanyana müşteri kabul edilmiyor.

Yiyecek ve içecek ikramı yapılmıyor. Her işlem sonrasında buharlı hava temizleyicisiyle dezenfekte edilen tırnak masalarının sayıları azaltıldı.

Kirpiks Beauty Home'un işletmecisi Cansu Günbattı, "Tüm hijyen kurallarına uyduk. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla hizmet alıyor. Alınan önlemlerden de çok memnunlar" diye konuştu.