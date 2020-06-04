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Giriş Tarihi: 4.6.2020 16:16 Son Güncelleme: 31.12.2022 18:18

Güzellik merkezinde yeni dönem yeni yöntem

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi gündelik hayatımızda ve çalışma sektörlerinde kökten değişikliklere yol açtı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan ve 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçişle birlikte müşterilerine tam kapasiteyle hizmete başlayan güzellik merkezleri ve kuaförler de yeni döneme yeni yöntemlerle girdi. SABAH'ın kadın fotomuhabiri de Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde dikkat çeken farklılıkları yerinde izledi.

HATİCE ÇİNAR HATİCE ÇİNAR
Güzellik merkezinde yeni dönem yeni yöntem

Tüm hijyen kurallarına ilişkin prosedürler baştan sona değişti. Kadın müşteriler ateşi ölçülerek, önlükle içeri alınıyor. Tek kullanımlık maske, steril önlük, bone ve havlular kullanılıyor. Yoğunluğa karşı randevu sistemi devreye sokuldu.

Tırnak pensleri 3 farklı dezenfekesiyon sistemiyle temizleniyor. Cilt bakım odaları ozon hava sterilazsyon cihazı ile sık sık temiz havaya kavuşturuluyor. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde koltuk düzenlemeri yapıldı. Yanyana müşteri kabul edilmiyor.

Yiyecek ve içecek ikramı yapılmıyor. Her işlem sonrasında buharlı hava temizleyicisiyle dezenfekte edilen tırnak masalarının sayıları azaltıldı.

Kirpiks Beauty Home'un işletmecisi Cansu Günbattı, "Tüm hijyen kurallarına uyduk. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla hizmet alıyor. Alınan önlemlerden de çok memnunlar" diye konuştu.

Koronavirüse karşı sıcakta nemlenen maskenizi hemen değiştirin çünkü…

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Güzellik merkezinde yeni dönem yeni yöntem
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