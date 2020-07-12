Sarımsağın faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? İşte şifa deposu bitkisel mucize sarımsağın faydaları

Sarımsak, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Çok çeşitli hastalık ve durumları önlemek ve tedavi etmek için sarımsak en büyük destekçi olmuştur. Sarımsak Allium cinsine aittir ve soğan, rakkyo (Asya'da bulunan bir soğan), yeşil soğan, bıçak, pırasa ve soğancıkla yakından ilgilidir. Binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmış ve Eski Mısır'da hem mutfak hem de sağlık ve tedavi yararları için kullanılmıştır.

SARIMSAK NEDİR?

Bir soğanlı bitki türü olan sarımsak, yıllık bir bitkidir. Doğada yabani ortamdayetişmeyen sarımsak için bir kültür bitkisi diyebiliriz. Germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetişen sarımsak bitkisi Türkiye'de en fazla Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişmektedir. Raf ömrü uzun olan sarımsağın kokusu da oldukça keskindir.

Sarımsak içerik bakımından başında % 84.09 su, %13.38 organik madde, %1.53 inorganik madde içerir. İçeriğinde ayrıca, 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit (bunlara vücut tarafından doğrudan sentezlenmeyip, gıdalarla alınması gereken aminoasitlerin tümü dahildir), germanyum, çinko, A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

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SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.

Kansere yakalanma riskini azaltır.

Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır.

Alzheimer hastalığına iyi gelir.

Kan şekeri seviyesini düşürür.

Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.

Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür.

Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Kalbi beslyene kroner damarları genişletir.

Kalp adelelerini güçlendirir.

Kabızlığı önler.

Diş ağrısına iyi gelir.

Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır.

Vücudu sivri sinek ve haşerelerden korur.

Ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir.

Mantar tedavisine yardımcı olur.

Kulak iltihaplanmasını giderir.

Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder.

İştah açar.

Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.

Bronşite ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Safra salgısının salınımını arttırır.

İdrar yolları ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer.

Cinsel gücü arttırır.

Balgam, idrar, safra ve gaz söktürücü özelliktedir.

SARIMSAĞIN ZARARLARI NELERDİR?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır.

Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.

Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.

Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.

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