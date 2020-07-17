'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'

'OBEZİTE RİSK FAKTÖRLERİNİN BAŞINDA'

Dr. Taşkınoğlu, obez bireylerin akciğer kapasitelerinin obez olmayan bireylere göre daha dar ve zor nefes aldıklarına dikkat çekerek, "Bu yüzden akciğeri etkileyen bir virüsten daha çok etkilenmeleri beklenen bir durumdur. Yapılan bir çalışmada obez bireylerde virüse yakalanırlarsa yüzde 85 oranında yoğun bakıma yatma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Yoğun bakıma yatan kişilerin de birçoğunda entübasyona ihtiyaç duyulmuş. Diğer yandan sağlıklı bireylere bakıldığında yüzde 40 oranında olduğu görülmüş. Türkiye'de ise obez bireylerde yüzde 4 civarında yoğun bakıma ve entübasyona ihtiyaç duyuluyor.

Ancak Amerika'da yüzde 85 oranında obez bireylerde yoğun bakım ve entübasyon ihtiyacı olduğu fark edilmiş. Bunun büyük çoğunluğu da çok hasta olmayacaklarını ve asemptomatik (belirtisiz) geçireceklerini düşündüğümüz genç bireylerdir. Obez bireyleri daha çok korumamız gerekiyor. Obeziteyi risk faktörlerinin başına koymamız gerekiyor. Obez insanların kendilerini virüsten daha çok korumaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.