Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma diyeti ile kaç kilo verilir?

Hurma, yüksek miktarda lif içeren, potasyum kaynağı olarak bilinen ve sindirim sistemi üzerinde birçok faydası olan besinlerin başında geliyor. Hurmanın tam bir lif kaynağı olması sindirimi kolaylaştırmaktadır ve bu sayede kilo verme sürecini hızlandırır. Diyet yaptığı halde kilo verememekten yakınan kişilerin hurma diyetini denemesi tavsiye edilir. Kilo vermeye engel olan D vitamini eksikliği, kansızlık ve insülin direnci gibi problemleriniz olabilir. Hurma tüm bu sorunlara karşı oldukça faydalı bir besindir. Kansızlık önleyicidir. Kan şekerinizi düzenleyerek aniden acıkmanızın ve açlık krizlerinin önüne geçer. Tüm bu özellikleri sayesinde bünyenizi yıpratmadan, halsizlik ve yorgunluk yaşamadan kilo vermenize yardımcı olur. Bu yüzden dünyada birçok insan tarafından tercih edilen ve özellikle göbek bölgesindeki yağları eriten özelliğiyle bilinen hurma diyeti ile sağlıklı bir şekilde zayıflamanız mümkündür.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Lif kaynağı olması sebebiyle sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmayı güçlendirir.

Kan şekeri seviyesini düzenler ve tatlı krizlerinin önüne geçer.

Diyet sürecinde sıklıkla rastlanılan kabızlığı önler.

Kan basıncının kontrolünde önemli bir rol oynar ve bu sayede kalp sağlığını korur.

Diyet yaparken yaşanılan halsizlik ve yorgunluk gibi etkileri ortadan kaldırır. Zengin besin değerleri sayesinde enerji seviyenizin yüksek olmasına yardımcı olur.

Kalsiyum ve magnezyum gibi değerli mineraller açısından zengin olan hurma, kemikleri güçlendirir ve kemik sağlığını korur.

İçeriğindeki demir mineralleri ile demir depolarını destekleyen hurma metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Hurma diyeti nasıl yapılır?

Hurma diyetini 3 gün veya 5 gün süre ile yapabilirsiniz. Vermek istediğiniz kilonun miktarına göre gün sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Hurma diyeti gibi tek tip beslenme sistemi ile hazırlanmış olan diyetlerin, 1 haftadan daha uzun süre yapılması tavsiye edilmemektedir.

Diyetinizi yürüyüş gibi basit egzersizler ile destekleyebilirsiniz.

Hurma diyeti yaptığınız süre boyunca günde en az 2 litre su içmelisiniz. Sıvı tüketimi oldukça önemlidir.

Yağ yakıcı etkileri ile bilinen bitki çaylarını günde 3 kez tüketebilirsiniz. ( örn. Yeşil çay, beyaz çay, papatya çayı )

Diyette daha az hurma yemek veya öğün atlamak halsizlik yaşamanıza sebep olabilir. Kendinizi aç bırakmanız daha çok kilo vereceğiniz anlamına gelmemektedir.

Hurma diyetini uygularken gün içerisinde toplamda 21 adet hurma tüketilir. Bu sayıyı geçmemeniz önemlidir.

Her gün tükettiğiniz 21 hurma ile birlikte 3 kase yağsız yoğurt tüketmelisiniz.

Yoğurt ve hurmanın birleşimi oldukça yağ yakıcı bir besin olarak bilinmektedir.

Hurma gün boyunca alınması gereken vitamin ve minerallerin çoğunluğunu karşılayan bir besindir. Aynı zamanda yoğurdun besleyici özelliği sayesinde hem tok kalmanız hem de kilo vermeniz sağlanır.

Yoğurt ve hurma karışımınıza dilerseniz yarım çay kaşığı tarçın da ekleyebilirsiniz.

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Hurma diyeti listesi

Kahvaltı: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay

Öğle: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Ara öğün: 1 fincan beyaz çay

Akşam: 1 kase yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Gün içerisinde tüketeceğiniz hurmaları 1 gece öncesinden suda bekletebilirsiniz. Bu sayede hurmanın laksatif etkisi ve tok tutucu özelliği artacaktır.

Yoğurdunuzu ev yoğurdu olarak da tercih edebilirsiniz.

Hurma diyeti zararlı mı?

Hurma diyeti ile zayıflayanlar genellikle en fazla 7 kilo vermektedir. Eğer vermeniz gereken daha fazla kilonuz varsa hurma diyeti gibi kısa süreli detoks diyetleri değil, uzun süreli sağlıklı bir beslenme düzeni ile zayıflamanız tavsiye edilmektedir.

En çok sorulan sorulardan biri de 'hurma diyetini emzirenler yapabilir mi?' sorusudur. Hurma detoksu emziren anneler için tavsiye edilmez. Emzirme sürecinde annenin alması gereken çok sayıda vitamin ve mineral vardır. Hurma, bunların büyük bir kısmını karşılayan bir besin olsa da emziren anneler için yeterli gelmeyebilir.

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