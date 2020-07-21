Kaş Nasıl Alınır, Kesilir, Boyanır ve Çizilir? Pratik ve Doğal Kaş Şekillendirme Yöntemleri

Kaş almak genellikle kadınlar için geçerli olsa da erkekler de kaşlarını alırlar. Oldukça şekilsiz kaşlara sahip kişilerin kaşlarını aldığı bilinir. Kaş almak kolay olsa da yüz tipine uygun kaşı almak zor olabilir. Kaşların pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu yüzden kaş alırken önce karar verilmesi gereklidir. Kaş aldırmak ya da kaş çizdirmek güzelliğin tamamlanmasını sağlar. Peki kaş nasıl şekillendirilir? Kaş boyama nasıl yapılır? Tüm cevaplar bu yazıda...

KAŞ NASIL ALINIR?

Kadınların en korktuğu şeylerden birisi evde kaş almaktır. Kaşlarını mahvetme korkusundan dolayı kuaföre giderler. Ancak evde kaş almak düşündükleri kadar zor değildir. Her isteyen evinde kolay bir şekilde kaşlarını alabilir. Ancak kaşlarını nasıl alacağını bilmelidir. Ardından bir cımbız, ip ya da ağda yardımı ile kaşını alabilir. Kaş alma yöntemleri şu şekildedir:

İple Kaş Almak İlk olarak ışıklı bir bölgeye geçilmelidir. Işıksız ortamda kaş almak doğru değildir. Işıklı bir bölgede aynanın karşısında kaşlar aşağı ve yukarı taranmalıdır. Böylece fazlalık olan kaşlar ortaya çıkacaktır. Ardından ip parmakla dolanmalı ve fazlalık olan kaşlar alınır. Oldukça dikkat gerektirir.



Cımbızla Kaş Almak En güvenli kaş alma şeklidir. Ancak biraz daha uzun sürer. Cımbız ile fazlalık görünen ve yok olması istenen tüm kıllar tek tek alınmalıdır. Cımbızla kaş alırken makasa da ihtiyaç vardır. Haddinden fazla kaşları ucundan kesmek gereklidir.



Ağdayla Kaş Almak Ağdayla kaş almak biraz can yakıcıdır. Ancak birkaç saniye acı günlerce uzamayacak kaşlar için dayanılabilir bir şeydir. Ağda ile kaş alınırken ağdanın nereye sürüldüğü çok önemlidir. Aksi takdirde alınmaması gereken kaşlar da alınabilir.



KAŞ NASIL KESİLİR?

Kaş almadan önce kas kesilmesi gerektiği bilinir. Bunun sebebi kaşın daha düzgün gözükmesi gerektiğindendir. Kaş kesmek oldukça kolaydır. Kaşların sadece baş ve orta kısmındaki uzun kaşlar kesilir. Bu kaşlar kesildikten sonra ise kaş alınmaya başlanabilir. Kaşları kesmek bazı insanları korkutsa da bol ışıklı bir yerde ayna karşısında kaşları kesmek zor değildir. Kaş keserken kişinin kaşlarını nasıl bir şekilde istediğini bilmesi önemlidir. Kaşlarını o şekilde kısaltabilmesinden dolayı önce kaş şekline karar vermelidir.

KAŞ NASIL BOYANIR?

Kaş boyama birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kaş boyamak için öncelikle bir kaş kalemi temin edilmelidir. Bu kalemin kaş rengine yakın olması çok önemlidir. Yoksa kötü bir görüntü oluşabilir. Kaş kalemi ile kaşlar boyanırken fazla bastırılmamalı ve net çizgiler çizilmemelidir. Açık tenli kişiler kahverengi bir kaş boyası tercih ederken esmerler siyah kaş kalemi tercih etmelidir.

KAŞ NASIL ÇİZİLİR?

Bazı insanların kaşlarını tamamen alıp kalem ile kaş çizdiği bilinmektedir. Kalem ile kaş çizebilmek biraz zordur. Ancak makyaj yapmayı becerebilen insanlar oldukça güzel kaşlar çizebilirler. Kaş çizmek için satılan kaş taslaklarından satın alınabilir. O taslak ile kaşın dış kısmı çizilip içi de makyaj ile doğal bir hale getirilebilir. Diğer kaş çizimi ise kaşlarını daha gür göstermek isteyenlerin yaptıkları çizimlerdir. Kaş kalemi ile kaşı fazla bastırmayıp net çizgiler çekmeden boyama ile kaş çizilir.

KAŞ NASIL GÜRLEŞİR?

Kaşları gür olmayan kişiler bu durumdan çok rahatsızlardır. Kaş Şekillendirme bile kaş gür olmadığında zor bir hale gelir. Bu yüzden kaş gürleştirmek isteyen çok insan vardır. Kaş gürleştirmek için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler düzenli uygulandığı sürece kaşlar gayet gür bir hale gelebilir. Kaş gürleştirici yağlar en etkili şeylerdir. Kaşları gürleştiren maddeler şunlardır:

Hint Yağı

Vazelin

Yumurta

Zeytinyağı

Kaş serumu

Badem yağı

Aleo vera jeli

Süt