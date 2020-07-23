Sadece 1 bardak kahve vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!

ÖFKEYE NEDEN OLABİLİYOR

Ne kadar faydalı olsa da tüketilen kahve miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda kafein tüketimi bağımlılık yapabiliyor. Vücudunuz alıştığında gün içerisinde alışılmışın altında kahve tüketmek öfkeye neden olabiliyor veya yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca özellikle orta yaştaki kişilerde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Bu da kalp hastalıklarını tetikliyor.