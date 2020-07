Kalp damar sağlığı için aşırı et tüketiminden kaçının

Kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik olarak tanımlanan hastalığı olanların rutin beslenme düzenlerine her zaman uyması gerektiğini önemle vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, "Kurban Bayramı gibi dönemlerde rutin beslenme düzeninin dışına mümkün olduğunca çıkmamak, et, tatlı gibi gıdalar tüketilse bile tadımlık (tek öğün) tüketmek en doğrusudur. Çok fazla et ve sakatat özellikle de yağ içeriyorsa kan kolesterolünü attırabilir. Bu durum damar sertliği yaşanan hastalarda, özellikle doymuş yağ tüketimine bağlı olarak damar sertliği tablosunda artış gösterebilir" dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT"

Sağlıksız beslenmenin obezite, diyabet, tansiyon, inme ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Gökçe Şirin, Kurban Bayramı'nda et ve sakatat tüketiminin yanı sıra tatlı, şeker, çikolata, hamur işi gibi besinlerin de tüketiminin arttığını belirtti. Doç. Dr. Şirin "Özellikle, hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriklerinin fazla olması nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerekmektedir. Düzensiz beslenme herkes için zararlı olduğu gibi, kilo problemi olan, tansiyon rahatsızlığı olan, ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü olan, kalp ve damar hastalıkları olan, mide ve bağırsak sistemi hastalığı olan kişilerde hayati tehlike yaratabilecek kadar risklidir. Bu sebeple bu tip kronik rahatsızlık yaşayanların eti yağsız veya az yağlı, küçük porsiyonlarda ve ilave yağ eklemeden kendi yağı ile fırında, haşlama veya ızgara olarak pişirmesini, mangal da pişirilecekse de kararında pişirmesini öneriyoruz. Ayrıca etin yanında mutlaka sebze tüketilmesini, kavurma veya kızartmadan uzak durulmasının önemle altını çiziyoruz " dedi.

"SAKATAT TÜKETİMİNE DİKKAT"

Sakatat tüketimi konusuna da dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, kan kolesterol seviyesi yüksekliği ve buna bağlı kalp ve damar hastalığı olanların sakatat tüketimine de dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Yoğun sakatat, et ve tatlı tüketimi ani kardiyak tabloların gelişimine yol açabilir. Ani yükselen kan şeker seviyesi kalbi de yorabilir. Et ile birlikte artabilecek tuz tüketimi de tansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Bu nedenle tuz tüketimine ekstra önem vermek gerekmektedir. Çünkü koroner kalp hastalığı olan kişilerde ani tansiyon yükselmesine bağlı olarak kalp krizi geçirme riski olacağını" belirtti.

Sakatat ağırlıklı et tüketiminin özellikle kalp damar tıkanıklığı, gut hastalığı ve karaciğer yağlanması olan hastalarda kısıtlanması gerekliliğini vurgulayan Doç. Dr. Gökçe Şirin bunun yanında şerbetli tatlıların, unlu gıdaların ve diğer tatlı çeşitlerinin tüketiminin de sindirim sisteminde fazla kan akımını artırarak özellikle kalp damar tıkanıklığı, şeker hastası ve yüksek tansiyon hastalarını strese sokarak olumsuz senaryoların habercisi olabileceğini belirterek, "Bayram döneminde kalp damar hastaları et, yağlı yiyecek ve şerbetli tatlı tüketimini kontrol altında tutmalı, günlük tüketilecek et miktarı ortalama 150 mg'ı geçmemelidir. Bu gıdaları fazla tüketerek kan şekeri ve kolesterol değerlerini yükseltmemelidirler" dedi.