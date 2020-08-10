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geriliği gösteren çocuklar için özel model

ve gelişimi uzmanı Mirhat Tekin Brusk, yaşıtlarına paralel göstermeyen bireyler için eğitim modeli geliştirdi. Modelinin aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale ettiğini ve bireyin tüm gelişim alanlarını hedef aldığını belirten Brusk, bu modelle özel gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verildiğinin altını çizdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 14:59 Son Güncelleme: 10.8.2020 15:16 ABONE OL
Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model

Brusk, yaptığı açıklamada, konuşma, özbakım, psikomotor ve günlük yaşam becerileri yaşına paralel göstermeyen bireylerin gelişim geriliğini gidermek veya en aza indirmek için bir eğitim modeli yazdığını anlattı.

Modelinin aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale ettiğini ve bireyin tüm gelişim alanlarını hedef aldığını belirten Brusk, bu modelle özel gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verildiğinin altını çizdi.

Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model

BÜYÜK BAŞARI SAĞLIYOR

Son 20 yıldır özel eğitimde ve özellikle konuşma bozuklukları alanında ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Brusk, "Bu alanda araştırma yapmak, üretmek benim için adeta zorunlu bir hal olmuştu." dedi.

Brusk, Maltepe'de özel gereksinimli çocuklar için açtığı özel okulda yerli ve yabancı çok sayıda öğrenciye geliştirdiği model üzerinden eğitim verildiğini ve büyük başarı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model
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