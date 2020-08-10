Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model

Brusk, yaptığı açıklamada, konuşma, özbakım, psikomotor ve günlük yaşam becerileri yaşına paralel gelişim göstermeyen bireylerin gelişim geriliğini gidermek veya en aza indirmek için bir eğitim modeli yazdığını anlattı.

Modelinin aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale ettiğini ve bireyin tüm gelişim alanlarını hedef aldığını belirten Brusk, bu modelle özel gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verildiğinin altını çizdi.