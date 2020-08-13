Leblebi diyeti nasıl yapılır? Beyaz leblebi diyeti ile zayıflama nasıl olur?

3 günde 4 kilo verdiren leblebi diyeti, son günlere hızlı bir şekilde fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin tercihi oluyor. Özellikle beyaz leblebinin lif oranının diğer leblebilere göre daha yüksek olması diyet yaparken sıklıkla tercih edilmesine sebep oluyor. Uzmanlar, bu tür tek tip beslenmeyi içeren diyet türlerinin 3 günden fazla yapılmasının sağlık için faydalı olmadığını belirtiyorlar. Leblebi diyeti de en fazla 3 gün uygulayabileceğiniz oldukça etkili bir diyet çeşididir. Uzmanlar, vermeniz gereken kilonun daha fazla olması durumunda ise uzun süreli, sağlıklı beslenme rutinlerinin tercih etmenizi önermektedir. Leblebi ile diyet yaparken açlık duygusu bastırılmış olur ve böylelikle aniden gelen yeme krizlerinin önüne geçilir. Vücuttaki yağ yakımına da olumlu katkıları olan leblebi, diyet sırasında sık yaşanan abur cubura yönelme isteğini de baskılamaktadır.

Leblebi diyeti nasıl yapılır?

Leblebi diyetini uygularken gün içerisinde 2,5- 3 litre kadar su içmeniz oldukça önemlidir. Tansiyon problemi olmayan kişilerin, gün içerisinde içtikleri suya limon sıkmaları tavsiye edilmektedir. Limonlu su, yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.

Ayda en fazla bir kez uygulanması önerilir. Uzun süre aç kalmaya alışık olan bünyelerin yaparken zorlanmayacağı bir diyet türüdür.

Kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 gün içerisinde en az 2, en fazla 4 kiloya kadar kilo verilmektedir.

Diyete başlamadan önce herhangi bir kronik rahatsızlığınızın veya sağlık probleminizin olmadığından emin olmanız tavsiye edilmektedir.

Kalori miktarı oldukça düşük bir diyet programı olduğu için, leblebi diyeti uygulanırken egzersiz yapmak güçleşebilir. 3 günlük diyet sürecinde sporunuza ara vermeniz halsizlik ve yorgunluk gibi etkilerle karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Diyet sonrasında verilen kiloların tekrar alınmaması için 3 günün sonunda sağlıklı bir beslenme düzenine geçilmesi önerilir. Karbonhidrat miktarı düşük, bol sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzeni ile leblebi diyetinde verdiğiniz kiloları tekrar almanın önüne geçebilirsiniz.

Leblebinin tok tutucu özelliğinden faydalanmak için, 3 günlük diyetten sonra da ara öğünlerinizde leblebi tüketebilirsiniz.

Diyet sırasında belirtilen miktardan fazla leblebi tüketilmesi kilo vermenin önüne geçebilir.

Leblebi diyetini uygularken gün içerisinde şekersiz ve tatlandırıcısız olmak şartıyla çay ve kahve tüketimi serbesttir.

Leblebi diyeti bir detoks diyettir. 3 gün boyunca vücuda az miktarda besin alınması mide ve organların dinlenmesini sağlayacaktır.

Leblebi diyet listesi

uyandığınızda 1 büyük bardak limonlu su

Kahvaltı: 1 çay bardağı beyaz leblebi

Ara öğün: 1 fincan beyaz çay

Öğle: 1 çay bardağı beyaz leblebi

Akşam: 1 çay bardağı beyaz leblebi

Leblebi diyetini sarı leblebi tüketerek de yapabilirsiniz. Ancak yüksek lif oranı sebebiyle tok tutucu özelliği en yüksek olan leblebi çeşidi beyaz leblebidir. Bu yüzden beyaz leblebi tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.

Leblebi diyeti sırasında içeceğiniz suyu her sabah güne başlarken hazırlamanız önerilir. 2 litre suya 4 adet limonun suyunu sıkarak bu suyu hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde susadıkça bu suyu tüketebilirsiniz.

Leblebi diyeti zararları nelerdir?

Detoks diyet programı olarak bilinen leblebi diyeti 3 günden uzun süre uygulandığında bir takım sağlık sorunları oluşturmaktadır. Tek tip beslenmeye bağlı olarak vücutta bir takım vitamin ve minerallerin düşmesi mümkündür. Zayıflama sürecinde bir takım vitamin değerlerinin düşük olması kilo vermeye engel teşkil etmektedir. Bu yüzden tam tersi bir sonuç almak istemiyorsanız bu diyeti 3 günden fazla uygulamamalısınız.

Leblebi diyeti sürecinde limonlu su, kilo vermeyi ve yağ yakımını hızlandıran önemli bir etkiye sahiptir. Ancak tansiyon hastaları gün içerisinde bu kadar fazla limon tükettikleri takdirde tansiyonda iniş ve çıkışlar görülebilir. Bu sebeple herhangi bir sağlık sorununuz olmadığından emin bir şekilde diyeti yapmanız önerilmektedir.

Dash diyeti örnek menü listesi! Dash diyeti nasıl yapılır, diyet listesinde hangi yemekler var?

Patates diyeti nasıl yapılır? Haşlanmış patates diyeti ile zayıflayanlar ve örnek diyet menü listesi