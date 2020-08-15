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Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!

vücudumuz üzerinde birçok yarar sağlar. İçerdikleri ve mineraller sayesinde sağlığımız üzerinde etkin bir rol oynarlar. En son yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti.Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı. İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının 5 nedeni ve bademin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:30 Son Güncelleme: 15.8.2020 12:31 ABONE OL
Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!

KİLO KAYBI İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİNDİR

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!

KONSANTRE BİR BESİNDİR

Bir avuç 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir kaynağıdır.

Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!

ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır. Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.

Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!

YÜKSEK MİKTARDA MAGNEZYUM İÇERİR

Bir avuç , günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

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Dünyanın en faydalı gıdası olduğu ortaya çıktı!
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