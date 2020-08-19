Karaciğer yağlanmasına karşı bu besini tüketin!

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?
Karaciğerin normal yağ içeriği yaklaşık yüzde 10'dur. Bu oranın daha fazla olmasıyla karaciğer yağlanması oluşur. Son araştırmalar, aşırı yağlı ve şekerli hazır yemek tüketiminin obezite ve karaciğer yağlanmasında artışa sebep olduğunu göstermektedir. Üstelik karaciğerin kendini yenileyebilmesi için doğru besinler alınması çok önemlidir.
YULAF EZMESİNE ŞANS VERİN
Çok fazla tüketmesek de yulaf ezmesi lif bakımından oldukça zengin bir besindir ve sağlık için çok önemlidir. Özellikle güne sağlıklı ve güzel bir başlangıç yapmak için yulaf çok ideal bir besindir. Yüksek lif içeriğiyle kilo kaybına ve yönetimine destek olur. Karaciğer yağlanmasından uzak durmanın en iyi yolu karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve kilo almamaktır.
SAĞLIKLI YAĞLARI TERCİH EDİN
Karaciğerin yağlanmasında etkin rol oynayan besinlerin başında yağlar geliyor. Çünkü yüksek miktarda doymuş yağ içeren besinler, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri enflamasyona sebep olarak karaciğeri yorar ve yağlanmasına sebep olur. Bu noktada tercih etmeniz gereken pişirme yöntemi ızgara ve fırında pişirmedir. Aynı zamanda yüksek doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih edebilirsiniz.
HER GÜN BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY
Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay, kateşin içerir. Kateşin bazı kanser türlerine ve yağlanmaya karşı karaciğeri savunur ve korur. Bu noktada soğuk olandan ziyade sıcak yeşil çay içmekte yarar vardır. Çeşitli çalışmalarda yeşil çayda bulunan kateşinlerden yüksek oranda alan grupların total, deri altı karın yağlarında ve trigliseridlerinde büyük düşüş görülmüştür.
AKDENİZ TİPİ BESLENİN
Hayatınızda her zaman yeşillik olsun, sofranızda yeşil sebze ve meyveleri, su ürünlerini eksik etmeyin. Omega-3, Selenyum, Glutation, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır ve bunlardan tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli gibi besinleri daha çok tüketin.